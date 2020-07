Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweifache Premiere zum Auftakt des Sommertheaters

Erstmals eröffnete am Samstag mit Jonny vom Dahl und Band ein Rock-Pop-Konzert das Tiefurter Sommertheater auf der Mühleninsel. Schon Herzogin Anna Amalia habe ihrerzeit jungen Künstlern eine Chance gegeben, erklärte Katrin Wolff vom veranstaltenden Wir-Verein. Besonders freute sie sich, dass das erste Album der Band, „Sommerstadtgeflüster“, in Tiefurt vor gut gefüllten Zuhörerreihen Premiere erlebte. Fortgesetzt wird das Sommertheater am Mittwoch, 22. Juli, 20 Uhr, mit dem Theater Korona und „Die Vermessung der Welt“.