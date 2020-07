Am neuen Aldi-Markt in Blankenhain hat DHL eine zweite Packstation in der Stadt in Betrieb genommen.

Zweite Paketstation für Blankenhain

Der Paketdienstleister DHL hat am neuen Aldi-Markt in Blankenhain eine neue Packstation aufbauen lassen und in Betrieb genommen. Mit der zweiten Station dieser Art in der Lindenstadt will das Unternehmen auf das stetig steigende Paketaufkommen reagieren. Die neue, 83 Fächer umfassende Station ergänzt die bisherige in der Kernstadt. Sollte weiterer Bedarf bei der Kundschaft in Blankenhain erkennbar sein, so könnte DHL mit weiteren Modulen die Kapazität noch erweitern, hieß es auf Nachfrage. Insgesamt will der Transport-Riese bis Ende 2021 sein Netz solcher Stationen von bundesweit 5000 auf 7000 Automaten erweitern.