Zweiter Abend zu Frida Kahlo für die Geibel-Stiftung in Weimar

Weimar. Wegen der großen Nachfrage am 7. März gibt es kurz darauf in der Literatur-Etage einen Zusatztermin.

Wegen der großen Nachfrage für den Abend zu Frida Kahlo am 7. März in der Stadtbücherei haben die Soroptimistinnen einen Zusatztermin organisieren können. Annette Seemann stellt ihre neue Publikation zu der Künstlerin demnach am 23. März ab 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der Literatur-Etage im ersten Obergeschoss der Eckermann-Buchhandlung (Marktstraße) vor. Die Erlöse des Abends gehen wiederum an den Margarethe-Geibel-Fonds der Bürgerstiftung Weimar.

Tickets für 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, sind in der Eckermann-Buchhandlung erhältlich. Eintrittskarten können auch per Email angefragt und reserviert werden bei Angelika Kranz: kranz@kranz-pr.de. Vor Ort gibt es überdies am Abend Snacks und Getränke, informierten die Soroptimistinnen.