Zweiter Anlauf für die Freigabe in Bad Berka

Bad Berka. Die Stadt Bad Berka will zum Ende dieser Woche nochmals Anlauf nehmen, um die Baustelle am Schleusengraben abzuschließen und die alte Blankenhainer Straße für den Verkehr freizugeben. Am 13. Mai sollte dies schon einmal über die Bühne gehen. Da kurz vor Ultimo festgestellt wurde, dass die Pulverbeschichtung des Graben-Geländers zu dünn ausfiel, wurde das Vorhaben jedoch gestoppt. Die erhoffte Nachbesserung konnte die beauftragte Firma nicht leisten. Das Metall könne nicht neu beschichtet werden. Im September solle deshalb das Geländer abgebaut und durch ein komplett neues ersetzt werden. So lange will die Stadt die Vollsperrung der Straße samt Zufahrt zum Parkplatz aber nicht aufrecht erhalten. jl