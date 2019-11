Restmüllentsorgung in Schöndorf. Ihre künftigen Gebühren sind derzeit im Stadtrat umstritten.

Zwischen Gebührenstabilität und Gebührensenkung

Vor zwei Wochen noch vertagt, will die Verwaltungsspitze in der nächsten Stadtratssitzung erneut Anlauf nehmen, die neue Abfallgebührensatzung absegnen zu lassen. Der vorliegende Entwurf basiert auf der Kalkulation einer Fremdfirma, die den Auftrag hatte, kostendeckende Abfallgebühren für die Jahre 2020 bis 2023 nach den vorhersehbaren Aufwendungen zu ermitteln.

Das Ergebnis hat all die Stadträte überrascht, die mit dem Wechsel von der Erfurter Raba zu Remondis in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) als Vertragspartner bei der Restabfallbehandlung jährlich rund eine Million Euro an Einsparungen erwarten. Im Juni 2020 tritt der neue Vertrag in Kraft. Doch die Kalkulation schlägt keine wesentliche Veränderung der Gebühren vor.

Für Haushalte mit 60-Liter-Tonne und zweiwöchiger Leerung würde die Jahresgebühr um 60 Cent auf 108,27 Euro sinken. Für die 80-Liter-Tonne um 80 Cent auf 144,36 Euro. Selbst 1100-Liter-Behälter würden nur elf Euro im Jahr weniger kosten.

Die Beigeordnete Claudia Kolb erinnerte gestern daran, dass die letzte Gebührensatzung aus dem Jahr 2011 stammt. Für sie ist es deshalb nicht verwunderlich, dass es keine nennenswerte Gebührensenkung geben kann. Dafür sorge bereits der Aufwuchs an Personalkosten und Abschreibungen. Doch die so erreichte Gebührenstabilität bis 2023 sieht sie als Erfolg an.

Oberbürgermeister Peter Kleine will, dass die Stadträte in den kommenden Sitzungen des Wirtschafts- und des Finanzausschusses überzeugt werden. Eine „Kampfabstimmung“ im Stadtrat will er auf jeden Fall vermeiden. „Wir müssen mit den Fakten überzeugen“, fordert er von sich und seinen Beigeordneten.

Die härteste Nuss hat die Verwaltung bei Wolfgang Hölzer (Weimarwerk) zu knacken. Dessen Fraktion und die CDU hatten vor dem Wechsel im Rathaus immer wieder Kritik am teuren Vertrag mit den Erfurtern und am Fehlen einer Ausstiegsklausel über viele Jahre geübt. „Wenn der neue Vertrag jetzt um eine Million Euro günstiger ist, muss sich doch etwas an die Bürger weitergeben lassen“, argumentiert Hölzer. Zudem erfülle die Satzung nicht den Auftrag, das Müllsparen (Trennen) stärker zu belohnen.