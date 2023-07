Zwischen Himmelreich und Realität

Pfarrer Timo Gothe über die Suche nach dem Paradies.

Aufgrund der Hitze und der Waldbrände werden viele in diesem Sommer aus ihren Urlaubsparadiesen im Süden vertrieben. Das ist einfach nur bitter. Denn jedem sei eine Urlaubsreise gegönnt. Und sie ist doch bei aller Unterschiedlichkeit der Angebote und finanziellen Möglichkeiten vom Angeln in der Saale bis zur Zugfahrt über den Balkan eine Suche. Wir suchen im Urlaub, was der Alltag uns nicht bieten kann. Wir suchen in der Ferne, was wir zu Hause nicht finden; die Wärme, die Natur, die Erholung, den Menschen, die Kultur, die Geschichte und vieles, vieles mehr. Wir suchen - und das haben Urlaubsplaner und -anbieter längst erkannt - das Paradies. Und genau so werden die Urlaubsziele ja auch angepriesen, um dann in der Realität doch etwas schlichter zu sein.

Der das Paradies suchende Mensch - Jesus griff das vor 2000 Jahren schon auf, um folgendes zu erzählen: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie.“ Diesen Kaufmann zeichnet aus, dass er sucht und dabei sicher die unterschiedlichsten Basare aufsuchte und unterwegs ist. Und ich stelle mir vor, dass seine Suche Jahre dauerte und manch Rückschlag und Enttäuschung verkraften musste. Vielleicht sah er sich auch manches Mal betrogen und über den Tisch gezogen - wie wir mit mancher Urlaubsreise. Am Ende aber ist da diese eine kostbare Perle und nun gilt es mutig alles zu wagen und einzusetzen, ja sein Leben zu ändern, um das Gefundene zu bewahren.

Worauf will Jesus hinaus? Dass Gott uns sich schenkt und Gemeinschaft stiftet über den Tod hinaus. Das ist die Rückkehr ins Paradies. Das ist der Himmel. Er ist es wert, von uns gesucht zu werden.

Pfarrer Timo Gothe ist Dechant in der katholischen Kirchgemeinde Herz Jesu Weimar.