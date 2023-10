Guten Morgen, Weimar Zwischen Hochkultur und Kulturbanausen in Weimar

Victoria Augener schreibt über ein Wiedersehen in Weimar.

Liebe Weimarerinnen und Weimarer, ob Sie diese Zeitung wirklich gründlich lesen, könnte sich in diesem Moment zeigen. Denn besonders treue Leser könnten mich wiedererkennen. Bereits vor viereinhalb Jahren schrieb ich für kurze Zeitung für diese Lokalausgabe, damals noch als Volontärin. Diesmal bin ich gekommen, um zu bleiben.

Und auch, wenn ich es mir nicht so ausgesucht habe, die Zeit um in Weimar anzufangen, scheint nun genau die richtige zu sein. Immerhin geht kommendes Wochenende der Zwiebelmarkt los, den ich bisher nur aus der Perspektive der Besucherin kannte. Und diese Woche lockt mit den Achava-Festspielen ein weiterer Höhepunkt im Weimarer Veranstaltungskalender. Nicht zuletzt freue ich mich auf die vielen Theaterpremieren, Lesungen und Konzerte, die in den kommenden Monaten Indoor-Veranstaltungen wieder reizvoll machen.

Ja, Kulturberichterstattung ist mein Steckenpferd. Einst habe ich Kulturwissenschaften studiert. Doch ob Hoch- oder Popkultur, Alltagskultur oder Kulturbanausen – ich freue mich auf alle kommenden Begegnungen und Veranstaltungen. Bis dahin!