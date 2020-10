Zwischen Integration und Ausgrenzung

Rückblick auf ein Stammtischgespräch im Rahmen der „Woche der Demokratie“, als das DNT das Gesprächsformat in seinem Foyer in Kooperation mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft eingeführt hat.

Auch in dieser Spielzeit lädt das DNT Weimar in Zusammenarbeit mit dem Jenaer Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) zur Reihe „Stammtischgespräche“ ins Foyer ein. Die erste Veranstaltung am Mittwoch, 14. Oktober, 20 Uhr widmet sich unter der Überschrift „Russisch – Jüdisch – Deutsch“ der Lebenssituation jüdischer Zuwanderer, die nach einem Beschluss des Innenministeriums im Jahr 1991 aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik emigriert sind. Die Zuwanderung dieser sogenannten Kontingentflüchtlinge ließ die jüdischen Gemeinden in Deutschland wiederaufleben und bereichert das kulturelle Leben bis heute.

Doch die russisch-deutschen Jüdinnen und Juden haben auch mit Problemen zu kämpfen, von denen Antisemitismus und Altersarmut nur die gewichtigsten sind. Welche Geschichten von Integration und Ausgrenzung haben sie zu erzählen? Mit welchen Herausforderungen und Alltagsproblemen sind sie konfrontiert? Darüber spricht Anja Thiele, wissenschaftliche Referentin am IDZ, an diesem Abend mit Karen Körber, Soziologin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden an der Universität Hamburg), und Maria Kireenko, Vorsitzende im Bundesvorstand des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Karen Körber erforscht seit vielen Jahren Identitäts- und Zugehörigkeitskonstruktionen russisch-jüdischer Einwanderer in Deutschland. Eine besondere Perspektive bringt Maria Kireenko ein, die sich als junge Frau seit langem aktiv gegen Antisemitismus engagiert. Die Besucher sind eingeladen, mit den beiden zum Thema zu diskutieren.

Der Eintritt ist frei.