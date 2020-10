Zwischen Integration und Ausgrenzung

Foyergespräch im DNT über russisch-jüdische Migration und Antisemitismus in Deutschland mit Maria Kireenko (links), Karen Körber (Mitte) und Anja Thiele.

Unter der Überschrift „Russisch – Jüdisch – Deutsch“ befasste sich das jüngste „Stammtischgespräch“ am Mittwoch im Foyer des DNT mit der Lebenssituation jüdischer Zuwanderer, die 1991 aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik migriert sind. Welche Geschichten von Integration und Ausgrenzung haben sie zu erzählen? Darüber sprach Anja Thiele, wissenschaftliche Referentin am veranstaltenden Jenaer Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ), mit der Soziologin Karen Körber (M.) und Maria Kireenko (l.), Vorsitzende im Bundesvorstand des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Die Reihe wird fortgesetzt.