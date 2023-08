Zwischen Vergangenheit, Jetzt und Zukunft: Vogelbotschaften in Weimar

Die Künstlerin Anke Bär (Foto) stellt zusammen mit Beate C. Koehler in Weimar aus.

Weimar. Ausstellung „Vogelbotschaften“ feiert Vernissage in der Weimarer Tusche-Kunst-Galerie.

Die beiden Bremer Künstlerinnen Anke Bär – Zeichnung und Tuschmalerei – und Beate C. Koehler – Fotografie, Sound und Film – geben in der Tusche Kunst Galerie Weimar Einblick in ihre verschränkten künstlerischen Arbeitsprozesse im Rahmen ihres jahresüberspannenden Projekts „Transitum“. In Auseinandersetzung mit dem Thema Vergänglichkeit loten die beiden Künstlerinnen die zeitlichen Dimensionen ihrer Kunst aus. In ihren Arbeiten begegnen sich Vergangenheit, Jetzt-Moment und Zukunft.

In ihren Arbeiten lässt die Künstlerin ihr Gegenüber und ihre Umwelt lebendig werden

Beate C. Koehler ist Fotografin und Videokünstlerin. Sie arbeitet und collagiert mit selbst angefertigtem Bild-, Film- und Tonmaterial. In vielschichtigen fotografischen und filmischen Arbeiten lässt die Künstlerin ihr Gegenüber und ihre Umwelt lebendig werden. Die Auseinandersetzung mit Identität und die Beschäftigung mit der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt/Lebensraum steht bei ihr im Fokus. Von 1999 bis 2004 wirkte die Künstlerin in Erfurt, ein Teil ihrer Arbeiten sind in Weimar entstanden.

Anke Bär ist gebürtige Erlangerin. Die freie Künstlerin, Autorin und Illustratorin forscht seit ihrem Studium der Angewandten Kulturwissenschaften in Hildesheim mit Vorliebe an den Rändern des Existierenden und entzieht sich mit der Vielfalt ihrer künstlerischen Tätigkeiten und ihren spartenübergreifenden Ansätzen einer eingrenzenden Festlegung. Ihre freikünstlerischen Projekte, ihre vielfach ausgezeichneten Buchveröffentlichungen und ihre Lehrtätigkeit greifen dabei ineinander und sind getragen von einer alles umfassenden Neugier.

Behutsam getuschte tote Vögel auf Papier inmitten von lebendigem Vogelgezwitscher

In Weimar präsentiert Anke Bär Tuschemalereien, die sich in einer scheinbar ewig währenden Tradition bewegen und die als prägendes Element eine Entschleunigung in die Videoarbeiten von Beate C. Koehler einbringen. Auf der ständigen Suche nach einem Zustand tätigen Nicht-Handelns spannen sich die beiden Künstlerinnen auf zwischen Leben und Tod, Werden und Vergehen. Die behutsam getuschten toten Vögel auf Papierbahnen inmitten von lebendigem Vogelzwitschern gehen zurück auf Beate C. Koehlers würdigende Fotografien nicht mehr lebender Vögel am Wegesrand, im Sand, auf dem Asphalt, zwischen Gleisen.

Über QR-Codes können sich die Besucher vergangene malerische Entstehungsprozesse vergegenwärtigen. In weiteren Videoarbeiten und Fotografien werden sie Zeugen einer intimen, wenn auch nur vermittelten Vergangenheit, die auch ein biografisches malerisches Ritual inmitten des Vogelzwitscherns im Ilmpark umfasst.

Vernissage „Vogelbotschaften“: Samstag, 19. August, 19 Uhr, mit Tusche-Live-Performance. Die Ausstellung kann bis 9. September besucht werden.