Zwölf neue Corona-Fälle in der Region

Zwölf neue Corona-Infektionen sind bis Montag 10 Uhr in der Region registriert worden, davon sieben in Weimar und fünf im Weimarer Land. Damit gelten 388 Menschen (136/252) als aktuell infiziert. Davon werden 29 (24/5) stationär behandelt. Die Ansteckungsursachen lagen in Weimar bei drei Fällen in der Familie, bei vier Fällen galten sie als unklar. In der Stadt wurden bis Montag 10 Uhr 1410 (+14) weitere Infizierte als genesen eingestuft. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank in Weimar von 101,18 auf 99,65, im Weimarer Land mit Stand Sonntag von 135,1 auf 115,6.