Zwölf Neuinfektionen in der Region

Sieben bestätigte Corona-Neuinfektionen in Weimar haben den Inzidenzwert je 100.000 Einwohner am Freitag wieder leicht über 50 steigen lassen (50,7). In fünf Fällen sei die Infektion im familiären Umfeld erfolgt, in zwei Fällen der Infektionsweg noch unbekannt. Betroffen seien jeweils ein Jahrgang der Albert-Schweitzer- und der Lucas-Cranach-Grundschule. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

