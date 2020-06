Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwölfte Folge ist die vorletzte

Die zwölfte Folge ihres Podcasts „Der 12-Kirchen-Funk – Eine Sendung mit Segen“ haben die Kirchspiele Buttelstedt und Neumark am Wochenende online gestellt. „Eingewickelt“ lautet der Titel. Wie Pfarrer Hendrik Mattenklodt ankündigte, ist es die vorletzte Folge: Die Reihe werde mit Veröffentlichung der nächsten Sendung (voraussichtlich am Samstag, 13. Juni) wieder eingestellt. „Je mehr all die anderen Verpflichtungen des Gemeindelebens wieder anrollen, desto weniger Luft und Energie bleibt leider fürs Podcasten. Außerdem soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist!“, so Mattenklodt. Mit „Eingewickelt“ setzten er und seine Podcast-Mitstreiter bewusst einen ruhigen Kontrapunkt zur vorherigen Folge, in welcher sich „die Quirligkeit der ganzen Welt“ widerspiegelte.

Die letzte Sendung werde sich, so der Pfarrer, aus Anlass des dortigen Kirmeswochenendes mit dem Dorf Leutenthal beschäftigen.

anchor.fm/hendrik-mattenklodt