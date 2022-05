Die Polizei hat den zuständigen Jagdpächter über das tote Reh in Kenntnis gesetzt. (Symbolbild)

Wildunfall in Altenburg: 80-jähriger Autofahrer kollidiert mit Reh

Ein 80-jähriger Autofahrer stieß auf der Straße mit einem Reh zusammen. Das Tier starb am Unfallort und der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Um 17.55 Uhr am gestrigen Abend war ein 80-jähriger Ford-Fahrer auf der B 7 von Burkersdorf in Richtung Schloßig unterwegs, als ein Reh die Straße überquerte. Mit diesem stieß der Mann zusammen und das Tier verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Fahrer weicht Katze aus: Verkehrsunfall in Altenburg

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nötigung im Straßenverkehr in Gera

Sperrung der Eisenberger Straße wird zum Politikum in Schmölln

In Altenburg Stolpersteine für Widerstandskämpfer eingeweiht