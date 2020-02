Der neu gewählte Thüringer FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) über eine schnelle Amtsübergabe sprechen.

Kemmerich will Rücktritt besprechen und auf Gehalt als Ministerpräsident verzichten

Der Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) will offenbar an diesem Freitag sein Rücktrittsgesuch einreichen. Und kündigte dabei an, auf sein Geld zu verzichten, das er als Ministerpräsident verdient.