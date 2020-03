Schließungen von Läden im Weimarer Land als notwendiges Übel tragen

Aufgrund einer nochmals verschärften Allgemeinverfügung des Kreises müssen unter anderem Einzelhändler, Gaststätten, Hotels (touristisch), Friseure und sonstige Service-Dienstleister am Menschen ab Freitag schließen. Zweck ist die weitere Eindämmung des Corona-Virus. Damit folgt das Weimarer Land Jena und Weimar. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Ausnahmen von der Schließungsverfügung gelten etwa für Lebensmittelhandel inklusive Bäcker, Fleischer, Getränke- und Hofläden, Apotheken, Drogerien, Lieferdienste, Reinigungen, Handwerksbetriebe, Optiker, Tankstellen, Zeitungs- und Tabakläden sowie Baumärkte. Ansammlungen von mehr als zehn Personen, besonders Warteschlangen von Kunden, sind zu vermeiden.

Diese Allgemeinverfügung soll bis 19. April gelten.

Wie das in Apolda aufgenommen wurde, erkundete unsere Zeitung. Am Donnerstag hatte Peggy Lindner ihre Belegschaft zu einem „Abschiedstrunk“ versammelt, weil das Hotel am Schloß ab Freitag geschlossen ist. Für 66 Mitarbeiter hat die Geschäftsführerin Kurzarbeitergeld 0 beantragt, damit die Leute über die Zeit kommen. Durch die seit anderthalb Wochen einlaufenden Stornierungen und weitere Änderungen ist bereits ein rechnerischer Verlust von 200.000 Euro aufgelaufen. Auch die Restaurantbesuche waren zuletzt stark rückläufig. Was einzufrieren ist, wurde eingefroren. Die Bestellung von Frischware war bereits runtergefahren worden. Dass das Jahr des 25-Jährigen des Hotels das schwerste werden wird, hat sich Lindner nicht träumen lassen.

20 Prozent weniger Kunden im Friseursalon verzeichnete Ramona Deinhardt jüngst. Das Geschäft war vorsorglich bereits gestern zu. Die Rede der Bundeskanzlerin am Donnerstagabend habe ihre Meinung bestätigt, dass nun jeder seinen Beitrag leisten muss, damit die Krise überstanden werden kann. Für ihre vier Angestellten hat sie bereits Kurzarbeitergeld beantragt. Die Kundschaft sei sehr verständnisvoll. Es sei ein Zeichen von Verantwortung, dass jeder versucht, andere nicht zu gefährden, so Ramona Deinhardt.

Mit der Schließung ihres Ladens „Kinderland“ wollen auch Elke und Thomas Parpart ein Zeichen setzen. Möglichst viele potenzielle Ansteckungsmöglichkeiten auszuschließen, das müsste jetzt das Interesse aller sein, findet das Paar.

Einen klaren Schnitt seitens der Regierung hält Buchhändler Guido von Poellnitz für überfällig. Schön sei die Situation nicht, klar. Einheitlich gehandelt werden müsste. Für seinen Geschmack gäbe es zu viele Ausnahmen.

Auf die ungewohnte Situation stellt sich auch Modefachfrau Iris Hesse-Westphal ein. Die Kunden seien verständnisvoll. Alle müssten nun an einem Strang ziehen, anders gehe es nicht.

Friseurmeisterin Nathalie Melcher und ihr Team bedienten am Donnerstag noch die letzten Kunden. Die Zeit der Schließung werde man unter anderem für ein Großreinemachen nutzen, sagte sie.