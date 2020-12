Sören Planer vom Agrarunternehmen „Wöllmisse" Schlöben zeigt die neue Schäl-Anlage, mit der die Hanfnüsse vor dem Pressen von ihrer Schale befreit werden. Im Hintergrund die Erweiterung in der Ölmühle.

Schlöben steigt ein in Hanföl-Produktion

Das Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben steigt im kommenden Jahr in die Produktion von hochwertigem Hanföl ein. „Die im Spätsommer durchgeführten Versuche, den Hanfsamen in verschiedenen Stufen zu schälen, konnten erfolgreich beendet werden“, sagt Sören Planer, der beim Agrarunternehmen auch für die Ölmühle zuständig ist. So habe man unter anderem festgestellt, dass bei einer Vollschälung des Samens das unerwünschte THC auf einen denkbar niedrigen Prozentsatz gesenkt werden kann.