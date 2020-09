Corona-Blog: Studierendenwerk in prekärer Situation - Ramelow für Weihnachtsmärkte

Das Studierendenwerk sieht sich mittlerweile in einer prekären Lage. Ministerpräsident Bodo Ramelow macht den Thüringern Hoffnung, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr öffnen können.

1. September

10.46 Uhr: 158 Infektionen im Ilm-Kreis

Mit Stand vom 1. September sind dem Gesundheitsamt weiterhin 158 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion im Ilm-Kreis bekannt. Im Ilm-Kreis gelten 151 Fälle als genesen, sechs sind verstorben. Es befindet sich noch ein Fall und die dazu gehörigen Kontaktpersonen in Quarantäne. In den Ilm-Kreis-Kliniken wird kein Verdachtsfall behandelt.

9.30 Uhr: Weiterer Coronafall in Jena

Am Montag wurde dem Fachdienst Gesundheit ein neuer Corona-Fall aus Jena gemeldet: Es handele sich um eine junge Person, welche aus einem Nicht-Risikogebiet einreiste. Symptome entwickelten sich erst in Jena und daraufhin ließ die Person sich testen. Darüber hinaus seien zwei genesene Personen zu vermelden, hieß es von der Stadt. Damit gebe es derzeit neun aktive Coronafälle in Jena.

8.54 Uhr: Zwei neue Corona-Infektionen in Erfurt bestätigt

Stand Dienstag, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 175 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind zwei mehr als am Montag. Die zwei Betroffenen befinden sich in stationärer Behandlung.

Von 175 Corona-Infizierten gelten 164 als genesen. Zwei Personen mit Corona-Infektion waren im Frühjahr verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell neun nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

7.25 Uhr: Corona-Pandemie bringt Studierendenwerk in prekäre Lage

Geschlossene Mensen, weniger Studierende in den Wohnheimen: Die Corona-Pandemie hat sich an den Hochschulen in Thüringen deutlich bemerkbar gemacht. Aber nicht nur Studierende haben deshalb etwa ihre Jobs verloren. Das ganze Ausmaß lesen Sie hier.

31. August

20.10 Uhr: Fünf aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Nordhausen

Fünf Bewohner des Landkreises Nordhausen sind zurzeit an Covid 19 erkrankt. Darüber informierte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Montagnachmittag. Sämtliche Personen sind in Quarantäne. Der jüngste Corona-Fall stamme vom Wochenende. Der Infizierte sei kein Reiserückkehrer, erklärte Jendricke.

19.16 Uhr: Stufenkonzept für Infektionsschutz in Gothas Kindergärten

Für die neun Kindertagesstätten in Gotha ist jetzt ein Stufenkonzept in Kraft getreten, welches den Infektionsschutz beim Auftreten von Covid-19 regelt. Acht Personen sind unterdessen im Landkreis Gotha derzeit noch offiziell an Corona erkrankt. Damit stieg die Zahl gegenüber dem Wochenende um eine weitere infizierte Person an.

16.30 Uhr: Positiver Coronatest im Marienstift in Arnstadt

Im Zuge eines routinemäßigen Abstrichs wurde am Wochenende im Marienstift in Arnstadt eine Neuinfektion mit Covid19 festgestellt. In enger Kooperation mit dem Gesundheitsamt ergriff die Klinik alle nötigen Maßnahmen, um weitere Ansteckungen zu verhindern.

15.30 Uhr: Drei weitere Neuinfektionen im Altenburger Land

Das Gesundheitsamt des Landkreises Altenburger Land hat am Montag drei weitere Coronavirus-Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Eine neu infizierte Person gehöre zu jenem Großfamilienverband, aus dem bereits vergangene Woche mehrere Infektionen hervorgegangen waren.

15.17 Uhr: Ramelow für Weihnachtsmärkte und zusätzliche Verkaufssonntage

Die Thüringer können auf zusätzliche Verkaufssonntage und auf Weihnachtsmärkte hoffen. Ministerpräsident Bodo Ramelow will mit dem zusätzlichen Shopping den Einzelhandel unterstützen.

15.10 Uhr: Schmöllner Clubszene kämpft ums Überleben

Die Corona-Krise hat die Clubszene in Schmölln in große Nöte gebracht. Bei einer Gesprächsrunde wurde nun nach Lösungen gesucht.

14.03 Uhr: Eine Neuinfektion im Landkreis Sömmerda

Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurde am Wochenende eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Gleichzeitig konnte eine Person die Quarantäne verlassen. Damit bleibt es im Landkreis Sömmerda bei sieben aktiven Covid-19-Fällen. Bei allen Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Keiner der Erkrankten wird stationär bzw. intensivmedizinisch behandelt, teilte das Landratsamt mit.

Volkshochschule im Unstrut-Hainich-Kreis setzt stärker auf Onlinekurse

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Thüringer Volkshochschulen aus. Im Unstrut-Hainich-Kreis reagiert die VHS zum Beispiel stellt mit einem Hygienekonzept für die Seminarräume und einem geänderten Programmangebot.

13.15 Uhr: Positiver Corona-Test im Saale-Orla-Kreis nach Urlaub im Kosovo

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises meldet zu Wochenbeginn weitere Corona-Infektionen. So wurde ein Mitglied einer fünfköpfigen Familie aus dem Orlatal, die ihren Urlaub im Kosovo (Risikogebiet seit 15. Juni 2020) verbrachte, positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Familie befindet sich in Quarantäne. Die Kinder waren am Montag nicht in der Schule, die Eltern nicht auf Arbeit.

13.12 Uhr: Stabile Lage im Kyffhäuserkreis

Weiterhin werden im Kyffhäuserkreis mit Stand Montag sechs positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen betreut – vier im Altkreis Sondershausen, zwei im Altkreis Artern. Das Gesundheitsamt kümmert sich zudem um sieben Corona-Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne – sechs aus dem Altkreis Artern und eine aus dem Altkreis Sondershausen.

13 Uhr: Drei neue Coronafälle in Jena

Bereits am Freitagabend wurden drei neue Corona-Fälle dem Fachdienst Gesundheit in Jena gemeldet. Die Ermittlungen zu den vielfältigen Kontaktpersonen zogen sich über das gesamte Wochenende hin, hieß es am Montag von der Stadt. Die beiden weiteren Personen kamen bereits vorletztes Wochenende gemeinsam aus Berlin zurück und zeigten innerhalb der letzten Woche eine milde Symptomatik. Sie befinden sich nun beide in Quarantäne.

6.01 Uhr: Schulstart in Thüringen nach Sommerferien

Nach sechs Wochen Sommerferien kehren Thüringens Schüler ab dem heutigen Montag in die Klassenräume zurück. Es ist das erste Mal seit den landesweiten Schulschließungen im März wegen der Corona-Pandemie, dass die Schulen wieder in den regulären Betrieb wechseln.

5.25 Uhr: SPD-Politker wirft Sozialministerium zurückhalten von Coronatest-Informationen vor

Der SPD-Abgeordnete Thomas Hartung wirft dem linken Sozialministerium vor, Informationen zurückzuhalten und nicht verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen zu können. Weil das von Heike Werner (Linke) geführte Sozialministerium alle Antworten schuldig blieb auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Gesundheitsexperten Thomas Hartung, fordert der Abgeordnete jetzt Aufklärung.

30. August

16.10 Uhr: 62 Infizierte im Kyffhäuserkreis

Weiterhin keine Veränderungen gibt es bei der Zahl der Corona-Fälle, die im Kyffhäuserkreis weiterhin bei sechs liegen, teilte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele, auf Nachfrage mit. Vier positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen werden im Altkreis Sondershausen betreut, zwei im Altkreis Artern. Das Gesundheitsamt betreut sieben Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne - sechs aus dem Altkreis Artern und eine aus dem Altkreis Sondershausen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 62 Menschen im Kreis infiziert, 56 davon sind zum Teil seit längerem genesen.

14.09 Uhr: Hälfte der Corona-Testkapazitäten in Thüringen derzeit ungenutzt

In Thüringen wird nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums derzeit nur etwa die Hälfte der für die Corona-Diagnostik verfügbaren Laborkapazitäten genutzt. In der vorletzten Augustwoche habe die Auslastung der Labore bei PCR-Tests (Abstriche) bei bis zu 60 Prozent gelegen, teilte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage mit. Das entsprach etwa 20.000 wöchentlichen Tests. Möglich sind 40.000 Tests pro Woche. Zuletzt war die Zahl der in den Laboren ausgewerteten Tests gestiegen.

13.03 Uhr: Sonntags einkaufen gegen Corona-Einbußen? Kirche kritisiert Überlegungen der CDU

Als zusätzliche Belastung für Mitarbeiter im Einzelhandel hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Forderungen nach mehr verkaufsoffenen Sonntagen kritisiert. Lockerungen seien nur anlassbezogen bei besonderem öffentlichen, nicht aber aus einem wirtschaftlichen Interesse möglich, argumentierte die EKM in einer Mitteilung von Sonntag. Ansonsten gelte der in der Verfassung festgelegte Sonntagsschutz. Die Diskussion darüber, gesetzliche Einschränkungen für verkaufsoffene Sonntage zu lockern, flammte in Thüringen zuletzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder auf. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Mario Voigt, hatte am Sonntag erneut gefordert, Regeln für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage angesichts der Krise zumindest vorübergehend flexibler zu gestalten.

11.28 Uhr: Desinfektionsmittel-Schwemme lässt Notruf öfter klingeln

Einmal zu fest auf die Flasche gedrückt und schon landet ein Spritzer Desinfektionsmittel im Auge: Die in der Corona-Pandemie gesteigerte Verwendung desinfizierender Mittel im Alltag hat auch zu mehr Anfragen beim Giftinformationszentrum (GGIZ) in Erfurt geführt. „Grundsätzlich passiert gerade "mehr" mit Desinfektionsmittel, weil "mehr" davon vorhanden ist, aber auch weil in der "allgemeinen Rage" nicht sachgerecht damit umgegangen wird“, teilte Gesine Liebetrau auf dpa-Anfrage mit. Sie ist die stellvertretende Leiterin des für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständigen GGIZ. Gefahrenherde entstünden etwa, wenn Desinfektionsmittel in Lebensmittelbehälter oder Sprühflaschen von Badreinigern umgefüllt werden. Es bestehe Verwechslungsgefahr, sagte Liebetrau. Auch Zweckentfremdung von Mitteln sei ein gängiger Unfallgrund. So enthalte Flächendesinfektionsmittel oft Substanzen, die bei Anwendung an der Haut reizend bis ätzend sein können.

10 Uhr: Feste, Veranstaltungen, Masken: Das gilt ab heute in Thüringen

In Thüringen tritt zum 30. August eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Bei Familienfeiern im Freien und in geschlossenen Räumen gelten in Thüringen neue Regeln zur Teilnehmerzahl. Wir haben den aktuellen Stand zusammengefasst.

29. August

19.25 Uhr: Zwei neue Infektionen im Weimarer Land

Der Kreis Weimarer Land hat mit Stand Samstag 18 Uhr zwei weitere per Test bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der Menschen, die als aktiv erkrankt sind, auf neun. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 88 Menschen im Kreis nachweislich an Corona erkrankt.

17.45 Uhr: Furcht vor Anstieg der Infektionszahlen im Saale-Orla-Kreis

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises rechnet mit einem Anstieg der Zahlen aufgrund zahlreicher großer privater Schuleinführungen und Urlaubsrückkehrern. Hier erfahren Sie mehr.

16.57 Uhr: Weimar meldet Corona-Fall bei Rettungsdienst

Im Rahmen eines Routineabstrichs beim Personal des Rettungsdienstes hat sich ein positiver Corona-Fall in Weimar bestätigt. Das teilte die Stadtverwaltung am Samstag mit. Damit sind in Weimar derzeit insgesamt 103 infizierte Personen seit Beginn der Pandemie bekannt. 97 Personen davon gelten als genesen. Sechs Personen sind aktiv infiziert. 50 Personen befinden sich in Quarantäne.

16.48 Uhr: Mehr Besuche in Pflegeheimen

Die Bewohner von Thüringer Pflegeheimen können ab Sonntag wieder ohne Beschränkung Besuch empfangen. Die neue Regelung tritt mit einer neuen Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Sonntag in Kraft. Bisher waren Besuche in Pflegeheimen auf maximal zwei Personen und zwei Stunden pro Tag beschränkt. Diese Regelung entfällt nun. Allerdings ist die neue Freiheit an die Entwicklung der Infektionszahlen geknüpft. Überschreiten sie die Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, treten automatisch wieder strengere Besuchsregeln in Kraft. Wird in einem Pflegeheim ein Corona-Fall bekannt, sollen Besuche gänzlich verboten sein - außer es kann für eine räumliche und personelle Trennung in der Einrichtung gesorgt werden.

15.30 Uhr: Bisher 227 Millionen Euro Corona-Ausgleichszahlungen an Kliniken

Die Thüringer Krankenhäuser haben nach Angaben des Bundesamtes für soziale Sicherung (BAS) bis Mitte August vorerst rund 227 Millionen Euro Ausgleichszahlungen wegen der Corona-Pandemie erhalten. Die Summe soll Einnahmeausfälle der Kliniken wegen vorsorglich frei gehaltener Betten für Corona-Patienten kompensieren. Gezahlt wurden zunächst pauschal 560 Euro pro Bett und Tag, inzwischen gibt es laut BAS unterschiedliche Pauschalen. Die Ausgleichszahlungen haben nach Angaben der Landesarbeitsagentur Auswirkungen auf Kliniken, die in der Pandemie Kurzarbeit beantragt haben. Weil die Zahlungen für einen vollständigen Ausgleich entgangener Einnahmen aus abgesagten Behandlungen sorgen sollen, könnten davon profitierende Häuser nicht gleichzeitig Kurzarbeitergeld über die Agentur erhalten. Zwischen März und Juni wurden laut Agentur von Thüringer Kliniken 52 Anzeigen auf Kurzarbeit für insgesamt 2741 Beschäftigte gestellt.

12.55 Uhr: Mittelständiges Unternehmen produziert Mund-Nase-Masken

Die Firma Wand und Reichwein, ein mittelständisches Unternehmen für Automobiltests und Fahrzeugservice mit Hauptsitz in Herda, baute in nur vier Monaten eine Maskenproduktion im Untersuhler Gewerbegebiet Auf der Höhe auf. Die Produktionsmaschine stammt von der im Gerstunger Ortsteil Marksuhl ansässigen Firma Ruhlamat, der verarbeitete Vlies vom Textilveredler Thorey in Gera, die bereitgestellte Kreditsumme von einer in der Wartburgregion ansässigen Bank und das Mitarbeiter-Team aus der Region.

12.14 Uhr: 19 neue Covid19-Infektionen in Thüringen

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres hat die Zahl bekannter Corona-Fälle in Thüringen etwas stärker angezogen. In den vergangenen 24 Stunden haben sich 19 Personen in Thüringen nachweislich mit dem neueartigen Coronavirus angesteckt. Das teilt die Staatskanzlei mit. Aktuell verläuft die Infektionsentwicklung in Thüringen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weniger kritisch als in bevölkerungsreichen Bundesländern wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen. RKI-Angaben vom frühen Samstagmorgen nach haben die Gesundheitsämter in Deutschland insgesamt innerhalb eines Tages 1479 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Tag zuvor waren es 1571 gewesen (dpa).

11.50 Uhr: Demonstranten in Berlin müssen jetzt Mund-Nasen-Schutz tragen

Seit 11 Uhr wird in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz bestätigt, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig. Wir berichten von alle aktuellen Entwicklungen im Ticker.

10.06 Uhr: Kliniken in Thüringen sehen sich für zweite Corona-Welle gerüstet

Die Krankenhäuser in Thüringen sehen sich für eine mögliche zweite Corona-Welle gerüstet. „Mit der ersten Welle sind die Häuser relativ gut klargekommen“, sagte Andreas Weichert, Referent bei der Landeskrankenhausgesellschaft, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Zu keinem Zeitpunkt“ seien sie wegen Corona an ihrem Leistungslimit gewesen. Auch bei einer zweiten Welle könnten schnell Betten für Covid-19-Patienten frei gemacht und planbare Behandlungen verschoben werden, die anfänglichen Engpässe bei Schutzkleidung, -masken und Desinfektionsmitteln seien weitgehend ausgeräumt.

9.15 Uhr: Ein Schulstart wie kein anderer

Wo ward ihr im Urlaub? Zum ersten Mal seit Jahren, sagt Schulleiterin Carolin Raufeisen, werden die Klassenlehrer am ersten Tag nach den Sommerferien ihren Schülern diese Frage stellen. In der Erfurter Regelschule „Thomas Mann“, die sie leitet, lernen 320 Schüler aus 30 Nationen. Wie Lehrer dem Unterrichtsbeginn am Montag in Thüringen entgegensehen, lesen Sie hier.

8.55 Uhr: Zweifel am Sinn von Corona-Schnelltests

In Thüringen reagiert man zurückhaltend auf den Vorschlag, Schnelltests als Alternative für PCR-Tests durchzuführen. Die Thüringer Ärzte-Präsidentin fordert eine andere Gesamtstrategie. Der Forderung schlossen sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der Hallenser Virologe Alexander Kekulé an. „Viele weniger qualitative Tests bringen mehr als wenige hochqualitative“, sagte Kekulé im MDR.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

