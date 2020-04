Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Blog Coronavirus: Klinikärzte: Material und Personal fehlt - Drei neue Todesfälle in Gera

27. April

8.51 Uhr: Hotels in Erfurt reagieren mit ungewöhnlichem Angebot auf die Krise

Das Hotelzimmer als Homeoffice - damit versuchen sich jetzt einige Erfurter Hotels durch die Krise zu retten. Versprochen wird eine Alternative zu mangelndem Platz, schlechter Internetverbindung oder auch herumtobenden Kindern in den eigenen vier Wänden.

7.35 Uhr: Verbesserungen für Arbeitslose und Kurzarbeiter geplant – Mehrkosten von 2,6 Milliarden Euro

Die von Union und SPD im Koalitionsausschuss vereinbarten Verbesserungen für Arbeitslose und Kurzarbeiter belasten die Bundesagentur für Arbeit einem Bericht zufolge mit Mehrausgaben von gut 2,6 Milliarden Euro. Das plant die Bundesregierung bei der Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und bei der Verlängerung des Arbeitslosengeld-I-Bezuges.

6.15 Uhr: Fahrplan für Kita-Öffnung bis 30. April

Eltern hoffen auf die Öffnung der Kitas. Doch bis mindestens 6. Mai wird es bundesweit lediglich Notbetreuung in den Kindergärten und Krippen geben. Die Familienminister der Länder erarbeiten jetzt einen Fahrplan dafür.

"Wir arbeiten das in diesen Tagen in den Ländern aus und werden den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bis zum 30. April einen Beschlussvorschlag der Familienminister vorlegen", sagte Hamburgs Familiensenatorin Melanie Leonhard (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Politikerin ist bei den Planungen gemeinsam mit ihrem Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen federführend. "Wenn wir nicht wollen, dass die Eltern aus Verzweiflung irgendwann wieder die Kinder durch Großeltern und andere betreuen lassen, dann müssen wir dieses Thema jetzt intensiv abwägen."

5.25 Uhr: Nächster Schutzschirm: Thüringen hilft gebeutelten Kommunen

Thüringen will auch über seine Kommunen einen Schutzschirm in der Corona-Krise spannen. Vorgesehen seien entsprechende Änderungen in der Kommunalordnung, auch, um Kassenkredite zu erleichtern. Zudem solle ein Fördertopf für Hilfen bei drastischen Einnahmeausfällen gefüllt werden.

4.55 Uhr: Museen öffnen nach Schließung wegen Corona nur eingeschränkt wieder

Nicht alle Thüringer Museen werden nach der Lockerung der Schutzmaßnahmen in der Coronavirus-Pandemie in der letzten Aprilwoche wieder für den Publikumsverkehr zugänglich sein. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Maßgaben zu erfüllen. Wegen Lieferengpässen und nötigen Umbaumaßnahmen gestaltet sich das aber sehr schwierig“, sagte Silke Krage vom Panoramamuseum in Bad Frankenhausen. Aktuell sei der 7. Mai als Eröffnungstermin angesetzt - ob dieser zu halten sei, hänge von der Entwicklung der kommenden Tage ab. Museen dürfen der pandemiebedingten Schließung ab Montag wieder öffnen. Bis zum Wochenende hatten beim Thüringer Museumsverband rund 50 der 230 vertretenen Museen ihre Öffnungszeiten gemeldet. Davon öffnen etwa die Hälfte ihre Türen für das Publikum um den 27. April.

26. April

23.10 Uhr: Klinikärzte: Material und Personal fehlt

Der Verband der Leitenden Klinikärzte in Thüringen mahnt an, Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen. „Durch den strengen Schutz der Bevölkerung vor Covid-19 konnte bisher ein schwerer Ausbruch verhindert werden. Die aktuelle Krise offenbart aber das Fehlen substanzieller Ressourcen sowie den Mangel an Personal, Material und Infrastruktur“, sagt der Verbandschef Frank Lange. Mit Improvisationsgeschick und innovativen Ideen seien Krankenhäuser umstrukturiert worden, um abgrenzbare Bereiche für Covid-19-Patienten zu schaffen. „Noch aber stehen wir am Anfang der Pandemie. Die weitere Vorhaltung von Beatmungsplätzen ist unbedingt nötig. Schutzausrüstung für medizinisches Personal muss dabei weiter oberste Priorität haben“, so Lange.

Der Verband fordert eine bessere Krankenhausfinanzierung sowie Ressourcen, um für Notsituationen gerüstet zu sein. Die derzeit gültigen Vergütungsregeln sichere keine Zukunft. „Eine dezentrale Krankenhauslandschaft wie aktuell in Thüringen muss nicht nur unter ökonomischen Erwägungen zukunftssicher geplant werden, sondern auch den Menschen in Krisensituationen eine bestmögliche Versorgung gewährleisten. Diese Investitionen werden uns vor viel größeren Kosten, wie aktuell in der Corona-Krise, schützen“, so Lange. hm

21.47 Uhr: Seit Freitag sind Autokinos in Thüringen erlaubt

Es schien längst aus der Zeit gefallen und hatte gerade im Osten Deutschlands ohnehin keine allzu große Tradition: In der Corona-Krise aber kehrt das Autokino als Anachronismus mit Macht zurück. Zuvor gab es in der Bundesrepublik noch zwanzig solcher Einrichtungen. In diesem unnormalen Frühjahr verdoppelte sich die Zahl schnell, inzwischen erreichten die Bundesnetzagentur weit mehr als einhundert Anträge auf Zuteilung einer UKW-Mikrofrequenz fürs Autoradio. Hier sind Autokinos in Thüringen geplant.

21.15 Uhr: Musikalisch gegen die Corona-Krise in Jena

Unterhaltung in der Coronakrise am Sonntagabend in Jena-West. Nachbarn

lauschten am Fenster den Klängen, die im Wohngebiet zu hören waren:

Mit musikalischen Klängen in Jena durch die Corona-Krise Mit musikalischen Klängen in Jena durch die Corona-Krise

20.38 Uhr: Wie zwei Erfurter Gastro-Unternehmen die Corona-Krise bewältigen

Das Bistro „Frau Granate“ in der Erfurter Großen Arche war nach der Eröffnung gerade mal eine Woche geöffnet. Wirtin Anja Staedler hat zwar Soforthilfe beantragt, die wurde aber abgelehnt, weil die Firmengründung nach dem Stichtag war. Auch das türkische Restaurant Bâ Badiyel in der Futterstraße kämpft ums Überleben. So wollen beide Betriebe die Corona-Krise bewältigen.

19.35 Uhr: Ein weiterer Corona-Fall in Weimar

Die Zahl der Corona-Infektionen in Weimar und im Weimarer Land ist um eine auf 128 seit Beginn der Pandemie gestiegen. In Weimar (61 Fälle) wurde eine weitere Person positiv getestet. Insgesamt 88 Personen (53/35) gelten als genesen. Unter den 28 Aktivkranken im Landkreis sind 17 Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg, von ihnen befinden sich zwei noch in stationärer Behandlung. 105 Personen befinden sich in Weimar derzeit noch in Quarantäne, im Landkreis sind es 33 Personen.

19.21 Uhr: Keine neuen Corona-Infektionen in Jena

Aus Jena meldet die Stadtverwaltung am Sonntagabend keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es gibt 158 Corona-Infektionen, zwei Personen sind in stationärer Behandlung, eine Person davon auf der Intensivstation. Drei Menschen sind mit einer Corona-Infektion gestorben, 144 Personen gelten als genesen, damit gibt es derzeit elf aktive Fälle.

19.07 Uhr: Schulbetrieb startet am Montag neu - Zoos und Tierparks öffnen

Rund sechs Wochen nach der Schließung wegen der Corona-Pandemie können die ersten Schüler außerhalb der Notbetreuung zurück in die Klassenräume. Ab Montag dürfen sich Abiturienten in ihren Schulen auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten. Nach Angaben des Bildungsministeriums stehen in Thüringen etwa 6688 Schüler vor dem Abitur.

Die Öffnung der Schulen für den Abiturjahrgang ist der erste von mehreren Schritten hin zu einem regulären Schulbetrieb trotz Corona-Krise. Kindergärten und Schulen sind seit dem 17. März in Thüringen geschlossen. Dazwischen lagen zwei Wochen Osterferien.

Auch Zoos, Tierparks und botanische Gärten dürfen nun wieder öffnen, wenn sie strenge Hygiene- und Abstandsregeln beachten. Das Gleiche gilt für Museen und Galerien, die wieder öffnen können (dpa).

18.45 Uhr: Kritik an schärferer Mundschutz-Vorschrift in Gera

Erste Mitglieder des Geraer Stadtrates kritisieren die schärferen Mundschutz-Vorschriften der Stadt Gera. So meldeten sich die Fraktion „Die Liberalen“ und AfD-Stadtrat Stephan Brandner in Pressemitteilungen zu Wort. Konkret gehe es um die Pflicht zum Tragen von Masken auch in Parks und öffentlichen Gebäuden sowie am Arbeitsplatz. „Diese Regelungen weichen immens von den Vorgaben des Landes und anderer Städte wie Erfurt oder Jena ab“, erklärt Fraktionschef Norbert Hein (Freie Wähler). Auch ihm sei der Schutz der Bürger wichtig. Dennoch würden viele die überzogen wirkenden Maßnahmen nicht verstehen.

18.41 Uhr: Maskenpflicht in Jenaer Schulen stößt auf Kritik

Gegenwind gegen die Maskenpflicht im Unterricht auch aus der CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat: „Es mag aus rein medizinischer Sicht Begründungen dafür geben. Bezieht man aber auch pädagogische Gesichtspunkte ein, so wäre den Verantwortlichen der Stadt Jena dringend zu raten, diese Entscheidung zu überdenken und hier mehr Verantwortung in die Hände der Schulleitungen und Lehrkräfte zu legen“, fordert die bildungspolitische Sprecherin Rosa Maria Haschke. Diese große Herausforderung sei für alle Verantwortlichen neu und sollte nicht vom „Grünen Tisch“ bestimmt werden. Kinder seien keine Roboter und sie brauchen die direkte Kommunikation.

17.59 Uhr: Zahl der Infizierten in Gotha steigt weiter

Im Landkreis Gotha sind auch am Sonntag die Zahlen an positiv getesteten Personen weiter gestiegen. Das RKI Berlin vermeldet jetzt 193 Personen, davon sind 134 Personen an Covid-19 erkrankt, 53 Personen inzwischen genesen und bislang sechs Personen verstorben. Landrat Onno Eckert (SPD) geht von einer Dunkelziffer aus.

17.24 Uhr: Keine Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Von Freitag bis Sonntag sind im Saale-Holzland-Kreis keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden. Von den bislang 55 Fällen sind 50 inzwischen beendet, fünf noch aktiv.

17.15 Uhr: Jugendherbergen in existenzieller Krise

Der Landesverband der Deutschen Jugendherbergen in Thüringen steckt in der Klemme: Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Häuser geschlossen, fast alle der rund 200 Mitarbeiter des Vereins sind in vollständiger Kurzarbeit. Normalerweise erwirtschaften die Thüringer Jugendherbergen ungefähr ein Viertel ihrer Einnahmen in den Osterferien - und die gab es nicht, weil die Herbergen geschlossen haben. Klassenfahrten, bei denen es bereits eine Vorauszahlung gab, müssen zurückgezahlt werden, dabei war schon alles vorbereitet.

17 Uhr: Zwei weitere Personen aus dem Landkreis Greiz mit Corona-Infektion verstorben

Zwei weitere Menschen im Landkreis Greiz sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit werden im Landkreis Greiz nun 24 Todesfälle mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht.

Im Landkreis Greiz haben sich nun nachweislich 397 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

16.56 Uhr: Warum Lebensmittel derzeit deutlich teuer werden

Viele Produkte sind in den vergangenen Wochen teurer geworden. Insbesondere Gemüse kostet deutlich mehr als üblich. Die Preise für frische Nahrungsmittel liegen im Schnitt rund zehn Prozent über dem Vorjahreswert. Das liegt auch an der Corona-Pandemie, aber nicht nur.

16.26 Uhr: Lehrerverband will bis Sommer alle Schüler wieder in die Schule schicken

Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, könnten alle Schüler noch vor den Sommerferien wieder in die Schulen zurückkehren. Meidinger schlägt dafür ein „Schichtmodell“ vor: Die Klassen werden geteilt und kommen abwechselnd für je eine Woche in die Schule und erhalten für die jeweils andere Woche Aufgaben für zu Hause.

Das wäre nach Meidingers Ansicht ein praktikables Modell, das auf der einen Seite die geltenden Abstandsregelungen berücksichtigt und auf der anderen Seite verhindert, dass ganze Klassenstufen auf absehbare Zeit zu Hause bleiben müssten.

16.10 Uhr: Landtagsabgeordnete wollen Diätenerhöhung spenden

Die Parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen im Thüringer Landtag haben zugesagt, dass die Abgeordneten die diesjährige Diätenerhöhung für einen guten Zweck zur Verfügung stellen wollen. Das ergab eine Umfrage von MDR Thüringen unter den sechs Landtagsfraktionen. Ob jeder Abgeordnete selbst eine Organisation auswählt, oder ob gemeinschaftlich ein Projekt unterstützt wird, stehe noch nicht fest. Das Geld - schäzungsweise 200.000 Euro - solle nach MDR-Angaben Corona-Geschädigten zugute kommen.

16.01 Uhr: Keine weiteren Infektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land gibt es unverändert 67 bekannte Corona-Fälle. 35 Personen gelten als genesen. Derzeit gibt es 28 Aktivkranke, vier Patienten sind gestorben. Zwei Personen sind nach wie vor in stationärer Behandlung.

15.49 Uhr: Kirchenglocken erinnern an Opfer des Erfurter Schulmassakers

Zum Gedenken an die Opfer des Schulmassakers am Gutenberg-Gymnasium vor 18 Jahren haben am Sonntag Kirchenglocken in Erfurt geläutet. Das Gymnasium verzichtete wegen der Corona-Pandemie erstmals auf eine öffentliche Gedenkfeier mit dem Verlesen der Namen der Oper. In einer Kirche in der Nähe wurden für die Toten Kerzen aufgestellt.

15.43 Uhr: Drittligisten wappnen sich für Abbruch-Showdown

Am Montagnachmittag schalten sich die 20 Drittligisten und der DFB per Videokonferenz zusammen. Mittlerweile sollen mehr als die ursprünglich acht Vereine für einen Abbruch der Saison sein. Der DFB will die Saison fortsetzen, könnte dies im Präsidium oder Vorstand im Alleingang entscheiden. Eine Abstimmung würde lediglich einem Meinungsbild dienen.

15.10 Uhr: 34 bestätigte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Nach den Angaben der Thüringer Staatskanzlei hat sich die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um 34 erhöht. Allerdings sei am Wochenende die Erfassung der Daten gewöhnlich eingeschränkt, hieß es weiter.

69 Erkrankte mit schwerem Verlauf müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Als genesen gelten derzeit im Freistaat nach Schätzungen 1490 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren.

14.50 Uhr: Keine bestätigen Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis gibt es weiterhin 121 bestätige Fälle einer Coronavirus-Infektion. Das Landratsamt meldet 96 Genesene und 13 Verdachtsfälle.

14.45 Uhr: Eine Neuinfektion im Eichsfeld

Das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld meldete am Sonntag eine Neuinfektion mit dem Covid-19-Virus. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt somit auf 118 an. Die Anzahl der stationär behandelten Patienten steigt auf neun. Am Samstag waren dies noch acht. Schwere Verläufe zeigen weiterhin vier Patienten von ihnen. Die Gesamtzahl der Genesenen liegt wie am Samstag bei 70. Im Vergleich zum Samstag steigt die Anzahl der aktuell Infizierten somit um eine Person auf 44 an.

14.39 Uhr: Noch fünf bekannte aktive Corona-Fälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Mit Stand Sonntagnachmittag meldet der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 59 bestätigte Corona-Infektionen. Davon sind 54 aus der Quarantäne entlassen, fünf haben derzeit noch eine aktive Infektion.

13.51 Uhr: Eine Neuinfektion im Wartburgkreis

Das Gesundheitsamt von Wartburgkreis und Stadt Eisenach meldete am Sonntag eine Neuinfektion. Damit liegt die Gesamtzahl der mit dem Covid-19-Virus infizierten Menschen in der Region aktuell bei 57. Die Neuinfektion wurde am Sonntag aus dem Wartburgkreis gemeldet. Demnach sind hier nun 39 Menschen seit Ausbruch mit dem Virus infiziert. Aus der Stadt Eisenach sind insgesamt 18 Corona-Infektionen bekannt. Weiterhin befinden sich vier Menschen aufgrund ihrer Erkrankung in intensiv-medizinischer Betreuung. 37 Personen sind laut Gesundheitsamt wieder genesen.

13.20 Uhr: Tragen von Schutzmaske für Handy-Diebstahl missbraucht

Das Tragen einer Schutzmaske missbrauchten am Freitag zwei noch unbekannte Männer in einem Supermakrt in Saalfeld, um einer Frau dort das Handy zu stehlen. Die Täter zu ermitteln, dürfte für die Polizei nicht leicht sein.

11.28 Uhr: In Erfurt seit Freitag nur eine Neuinfektion

Die Zahl der in Erfurt positiv auf den Coronavirus Getesteten steht aktuell bei 132. Sie stieg damit seit Freitag um eins. Die neu infizierte männlich Person wird stationär behandelt, somit sind jetzt wieder fünf Patienten in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Krankenhaus. Nach wie vor gelten 108 Personen als genesen. Die genannten Zahlen haben sich zum heutigen Sonntag hin (Stand: 8 Uhr) nicht verändert. Die aktuelle Quarantänezahl steht bei 1068.

10.24 Uhr: Kyffhäuserkreis korrigiert Zahl der Infizierten

Das Landratsamt im Kyffhäuserkreis nach unten. Demnach haben sich bislang im Landkreis 36 und nicht 37 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 28 gelten inzwischen als genesen. In Quarantäne befinden sich aktuell 26 Personen, neben den Infizierten sind das auch 1 Kontaktperson im Westteil des Landkreises und 17 im Ostteil.

9.30 Uhr: Mehrere Menschen in Ostthüringen verstoßen gegen Corona-Maßnahmen

Gleich mehrere Personen im Saale-Holzland-Kreis erhielten seit Freitag Anzeigen von der Polizei, weil sie gegen die aktuell geltenden Regeln zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen hatten.

25. April

22.10 Uhr: Drei Todesfälle in Gera

In Gera gibt es nach Angaben von Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) vom Sonnabend drei weitere und damit nun fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die Zahl der Infektionen stieg von 124 am Freitag auf nun 135. In Quarantäne befinden sich 373 Menschen, bei 50 Proben gibt es noch kein Ergebnis. Nähere Angaben zu den Todesfällen machte Vonarb zunächst nicht. Laut Angaben des Landes von Sonnabendvormittag gibt es dabei 37 Genesene.

21.35 Uhr: 1,3 Mio Masken weiter kostenlos im Unstrut-Hainich verteilt

Die Aktion, die dazu dienen soll, die Corona-Pandemie einzudämmen, wird am Montag fortgesetzt. Im Unstrut-Hainich-Kreis gab es bisher 70 Infizierte, die Hälfte ist inzwischen wieder gesund. Drei Menschen liegen aktuell auf einer Intensiv-Station, es gab einen Todesfall.

21.10 Uhr: Eine neue Infektion in Jena

Eine neue Infektion meldet die Stadt Jena Damit sind dort 158 Fälle zu verzeichnen. Zwei Personen sind in stationärer Behandlung, eine Person davon auf der Intensivstation, Es gab bisher 3 Todesfälle, 144 Personen gelten als genesen, 11 Menschen noch als erkrankt.

20.16 Uhr: Zahl der Infizierten steigt im Kreis Gotha deutlich an

Um 14 Personen stieg im Landkreis Gotha gegenüber Freitag die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen bis Samstagabend auf nun 187 Personen an. Laut Landratsamt Gotha sind 128 Personen an Covid-19 erkrankt, am Vortag waren es noch 119. 26 Menschen werden stationär behandelt, 53 sind genesen. Sechs Personen sind bisher im Landkreis verstorben.

18.15 Uhr: Maskenschutz im Unterricht: Jena verteidigt Vorgehen

Die Stadt Jena hat ihr Vorgehen verteidigt, vom 4. Mai an im Unterricht an den Schulen auf das Tragen eines Mundschutze zu beharren. Auch wenn in kleineren Klassen unterrichtet werde, säßen Kinder und Jugendliche über 45 Minuten in geschlossenen Räumen mehr oder minder eng beieinander, sagt Dezernent Benjamin Koppe (CDU) als Leiter des Krisenstabes am Samstag.

17.04 Uhr: Todesfall im Kreis Sonneberg

Auch im Kreis Sonneberg bestätigt das Landratsamt einen weiteren Todesfall. Die erkrankte Frau im Alter von fast 90 Jahren starb in der Nacht zum Sonnabend im Krankenhaus. Dabei handelt es sich um eine Bewohnerin der vom Coronavirus betroffenen Seniorenwohnanlage. Die ältere Dame wurde bereits intensivmedizinisch versorgt. Sie ist der zweite Todesfall im Kreis Sonneberg. Des Weiteren hat sich eine Frau Anfang sechzig mit dem Coronavirus angesteckt. Bei der Erkrankten handelt es sich um eine ansteckungsverdächtige Person eines bereits bestätigten Falles. Die Frau leidet an mittelstarken Beschwerden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Ihr Gesundheitszustand ist stabil. Insgesamt steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Landkreis auf 86 an.

In Thüringen sind damit bisher laut Staatskanzlei 71 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. 68 Menschen werden auf einer Intensivstation behandelt.

16.55 Uhr: Keine Neuinfektionen im Weimarer Land und im Ilm-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises sind 121 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt, 95 davon gelten als genesen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden ein bestätigter und 9 Verdachtsfälle isoliert behandelt. Keiner von ihnen bedarf einer intensivmedizinischen Behandlung.

67 Krankheitsfälle gibt es laut Gesundheitsamt aktuell im Weimarer Land, davon sind 35 genesen und noch 28 krank. Es handelt sich dabei um 11 männliche und 17 weibliche Personen - darunter sind 17 Bewohner des Alten- und Pflegeheims Ettersburg (Wohnbereich 4). Vier ältere Personen waren verstorben. Zwei Personen aus dem Alten- und Pflegeheim liegen noch im Krankenhaus. 18 enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne, zudem sind 14 Reiserückkehrer in häuslicher Isolation.

16.50 Uhr: Gesundheitsminister Spahn im Exklusiv-Intervierw: "Werden in neuem Alltag leben"

Gesundheitsminister Spahn über die nächsten Lockerungen in der Coronakrise, wie Krankenhäuser zur Normalität zurückkehren können und was er künftig anders machen möchte.

16.25 Uhr: 4 von 9 Corona-Patienten in Neustädter Lungen-Klinik auf Intensivstation

Derzeit werden neun Covid-19-Patienten in der Lungenfachklinik in Neustadt im Kreis Nordhausen behandelt, vier davon liegen auf der Intensivstation. Darunter sind auch zwei Patienten aus Frankreich. Weitere vier Personen mit Verdacht auf Covid-19 befinden sich isoliert auf der 60 Betten umfassenden Normalstation. Diese sei nach wie vor mit etwa 80 Prozent gut belegt. Weitere Infos lesen Sie hier.

16.14 Uhr: Landtagssondersitzung zum Corona-Hilfspaket im Mai

Das Thüringer Corona-Hilfspaket für Bürger, Wirtschaft und Kommunen mit einem Volumen von 970 Millionen Euro soll in einer Sondersitzung des Landtags beraten werden. Für den 8. Mai werde in der kommenden Woche eine außerplanmäßige Sitzung des Parlaments beantragt, sagte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Matthias Hey, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.Nach den Plänen solle das Corona-Paket in einem verkürzten Verfahren vom Landtag beraten werden. Es werde angestrebt, es möglichst in einer zweiten Sondersitzung voraussichtlich Ende Mai zu beschließen. Dafür werde der 28. Mai angepeilt, so der SPD-Politiker. Derzeit sucht die Landtagsverwaltung noch einen Ausweich-Tagungsort für das Parlament, dessen reguläre Sitzung vom 13. bis 15. Mai vorgesehen ist. Der Plenarsaal im Landtagsgebäude ist zu klein, weil die 90 Abgeordneten die Abstandsregeln in der Corona-Krise einhalten müssen. Landtagspräsidentin Birgit Keller hatte die Messe als Ausweichquartier favorisiert.

16 Uhr: Drei Menschen mit Covid-19 im Kyffhäuser-Kreis im Krankenhaus

Im Kyffhäuserkreis meldet das Landratsamt: 37 Infizierte bislang und damit seit Mittwoch keine Neuinfektionen. Dazu gibt es weiterhin 27 Genesene und 3 Personen in stationärer Behandlung, Durch das Gesundheitsamt werden aktuell 17 Kontaktpersonen im Ostteil des Landkreises und 2 im Westteil des Landkreises betreut.

15.47 Uhr: Im Eichsfeld nun 117 Infizierte

Im Landkreis Eichsfeld gab es Stand Sonnabend in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich auf 117. Aktuell sind 43 Menschen mit dem Virus infiziert, ein Rückgang zum Vortag um sechs Personen. Somit steigt die Zahl der Genesenen von 64 (Freitag) auf 70. Acht Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, vier von ihnen mit einem schweren Verlauf.

15.42 Uhr Konstante Lage in der Wartburg-Region

Die aktuellen Fallzahlen im Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach vom Sonnabend: 38 Infizierte gibt es im Wartburg-Kreis, 18 in Eisenach, 56 Gesamtinfektionen in der Wartburgregion, Vier Menschen werden intensivmedizinisch behandelt. Damit sind die Zahlen zu Freitag unverändert.

15.30 Uhr: Erster Corona-Todesfall im Umfeld der 3. Fußball-Liga

In der dritten Liga gibt es einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Vater eines Spielers von Waldhof Mannheim ist dem Virus bereits vor einigen Wochen erlegen. Auch im Umfeld des FC Carl Zeiss Jena gibt es einen Risikofall.

12 Uhr: Landgericht Gera rüstet Gerichtssäle um

In den vergangenen Wochen haben kaum noch Prozesse am Landgericht Gera stattgefunden. Der Gerichtspräsident lässt nun die Verhandlungssäle mit speziellen Plexiglasscheiben ausrüsten. Künftig gibt es auch deutlich mehr und längere Verhandlungspausen. Wir haben für Sie hier die Details der geplanten Regelungen zusammengefasst.

11.15 Uhr: Jenaer Institut entwickelt virenabweisende Oberflächenbeschichtung

Das Jenaer Forschungsinstitut Innovent hat eine Oberflächenbeschichtung entwickelt, die wohl nicht nur Bakterien, sondern auch Coronaviren hemmt. Entsprechende Eigenschaften lässt die Einrichtung gerade in einem unabhängigen Labor überprüfen. Das Verfahren könnte auch Einkaufswagen sicherer gegen eine Corona-Übertragung machen. Mehr dazu hier.

10.20 Uhr: Innenminister Maier warnt vor Verschwörungstheoretikern

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SOD), hat vor Gefahren durch Verschwörungstheoretiker in der Corona-Krise gewarnt. Demnach würden sich immer weniger Menschen über seriöse Medien informieren und stattdessen Infos ausschließlich über die Sozialen Netzwerke beziehen.

9.20 Uhr: Im Unstrut-Hainich-Kreis werden heute wieder Masken verteilt

Das Landratsamt Unstrut-Hainich verteilt am heutigen Samstag wieder kostenfrei Mundschutzmasken. An welchen drei Orte die Aktion stattfindet, erfahren Sie hier.

8.43 Uhr: Kommunen kritisieren Landesregierung in Erfurt

Das jüngste Vorgehen der Landesregierung in der Corona-Krise sorgt bei Kommunalpolitikern für Kritik. Die Kommunen seien überrumpelt worden, moniert die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg.

8.32 Uhr: Diskussionen um Entscheidung übers Sitzenbleiben entbrannt

Die wegen der Corona-Krise angekündigte automatische Versetzung in die nächst höhere Klassenstufe in Thüringen stößt auf ein geteiltes Echo. „Ich sehe das aus bildungspolitischen Gründen kritisch, aber aus juristischen Gründen, habe ich das Gefühl, kommt man gar nicht drumherum“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner dieser Zeitung

8.20 Uhr: Kritik an fehlender Transparenz bei Verteilung von Schutzkleidung

Die Corona-Krise stellt Krisenstäbe und Entscheider vor allem im Gesundheitswesen täglich vor neue Herausforderungen – nicht nur zur Zufriedenheit aller. Die Landeskrankenhausgesellschaft beklagt mangelnde Transparenz seitens des Thüringer Gesundheitsministeriums bei der Verteilung von Schutzkleidung an die Krankenhäuser im Land.

8 Uhr: Thüringer horten Mineralwasser

In der Corona-Krise decken sich die Thüringer auch und vor allem mit Mineralwasser ein. Dagegen ist der Bierabsatz eingebrochen. Derweil geht den Getränkeherstellern wieder mal das Leergut aus. Mehr von den Getränkeherstellern lesen Sie hier.

6.31 Uhr: Die Thüringer räumen auf und produzieren mehr Müll

Die Thüringer haben während der Corona-Beschränkungen, durch die viele Menschen zu Hause waren, mehr Müll verursacht als sonst. „Wir verzeichnen aktuell einen deutlichen Anstieg vor allem bei den Anlieferungen in unseren Wertstoffhöfen“, sagte Ivo Dierbach von den Stadtwerken Erfurt gegenüber dpa. Auch im Landkreis Sonneberg, in Gera, dem Kreis Schmalkalden-Meiningen oder dem Unstrut-Hainich-Kreis wurde eine Zunahme registriert - allerdings gibt es Unterschiede bei der Art des anfallenden Mülls.

Engpässe und Beeinträchtigung bei der Müllabfuhr gibt es bisher den Sprechern zufolge in keiner der befragten Kommunen. Allerdings ist an den Wertstoffhöfen mit längeren Wartezeiten und Schlangen zu rechnen, weil nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig auf einen Hof dürfen und insgesamt mehr Nachfrage herrscht.

24. April

20.30 Uhr: Drängeln, meckern und betrügen: Wertstoffhof als Tobeplatz für Erwachsene

„Manche Leute drehen hier nur noch am Rad“. Wie es in Corona-Zeiten auf Thüringer Wertstoffhofen zugeht, .

19.55 Uhr: Ausnahmezustand im Gesundheitsamt Greiz

Die Corona-Pandemie stellt viele Menschen vor Herausforderungen. Dazu zählen auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Greiz - der Region, die von der Epidemie in Thüringen am schwersten betroffen wurde. Ein Besuch vor Ort.

19.30 Uhr: Erfurter Kinderschutzdienst: „Die Probleme verschärfen sich“

Das Erfurter Kompetenzzentrum am Mainzerhofplatz hilft Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Situationen. Der Blick in die Statistik 2019 zeigt, dass zunehmend Vier- bis Sechsjährige in der Betreuung sind. Das Gros macht die Altersgruppe 7 bis 13 Jahre aus. „Der Hauptgrund, weswegen Kinder und Jugendliche zu uns kommen, ist sexuelle Gewalt“, sagt Victoria Klöppel. „Aber auch wegen Gewalt in der Schule sowie Streitigkeiten in der Familie.“ Die häusliche Situation verschärft sich in der Corona-Krise teils immens, werden Kinder öfter Opfer von Gewalt.

18.54 Uhr: Zahl der Kinder in Notbetreuung deutlich gestiegen

Nach Ablauf der zweiwöchigen Osterferien haben in dieser Woche deutlich mehr Kinder in Thüringen die Angebote der Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. In den Kindergärten sei die Zahl von zuvor knapp 5700 auf mehr als 9300 angestiegen. An den Schulen waren es mehr als 2600 statt vorher 730 Kinder, wie die Thüringer Staatskanzlei am Freitag in Erfurt mitteilte. Kommende Woche könnten es dann noch mal mehr werden, denn dann wird in den Kindergärten die Notbetreuung auf Kinder von berufstätigen alleinerziehenden Menshcne ausgeweitet.

18.33 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Gotha

Der Landkreis Gotha vermeldet zwei weitere Todesfälle. Somit stieg die Zahl der bislang Verstorbenen auf sechs Personen. Um weitere drei Personen und insgesamt damit auf 173 ist die Zahl der bislang positiv auf das Virus Covid-19 getesteten Personen gestiegen. Dies teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin unserer Redaktion mit.

17.50 Uhr: So verlief der erste Tage in Thüringen nach der Corona-Zwangspause

Die Zwangspause wegen des Coronavirus ist für viele Händler in Thüringen vorerst vorbei. Die Thüringer selbst gingen shoppen – einen richtigen „Run“ auf die Läden gab es allerdings nicht. Auch auf die Maskenpflicht wurde überall im Freistaat geachtet. Mehr vom ersten Tag nach der Zwangspause können Sie hier erfahren.

18 Uhr: Kindergeburtstage zu Corona-Zeiten: So geht es

Kindergeburtstage finden zu Corona-Zeiten anders statt. Die Erziehungsberatungsstelle des Altenburger Landes hat Tipps, wie die Party dennoch ein Erfolg wird.

17.20 Uhr: Keine Neuinfektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land hat es am Freitag keine weiteren Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Bisher sind es im Kreis 67 Krankheitsfälle, von denen 35 bereits wieder genesen sind. Aktuell sind 28 Personen an COVID-19 erkrankt. (11 männliche und 17 weibliche). Zwei Personen von den 28 Erkrankten befinden sich in stationärer Behandlung. 14 Reiserückkehrer sind derzeit noch in häuslicher Absonderung. 18 befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Erkrankungen erstrecken sich über den gesamten Kreis.

17.01 Uhr: Maskenpflicht gilt in Gera nun ab sechs Jahren

Die Stadt Gera hat ihre Allgemeinverfügung noch einmal angepasst und neu verankert, dass das Tragen von Masken für alle ab sechs Jahren Pflicht ist, darüber informiert die Verwaltung. Bisher wollte Gera dies erst für Personen ab 13 Jahren verpflichtend einführen.

16.32 Uhr: Menschen zu zögerlich mit Notruf: Mediziner im Eichsfeld mit eindringlichem Appell

Bei Patienten gibt es Unsicherheiten. Und mancher zögert sogar bei akuten Herzinfarkt- oder Schlaganfall-Symptomen, den Notruf 112 zu wählen, selbst bei akuten Brustschmerzen. Das haben die Notfall- und Intensivmediziner des Eichsfeld-Klinikums festgestellt und appellieren daher an die Bürger, keinesfalls zu zögern und trotz Corona-Pandemie den Notruf zu wählen. „Sonst kann das Leben kosten“, sagt der Ärztliche Direktor Uwe Schotte. Bei einem Infarkt zähle jede Minute.

16 Uhr: Frankreichs Präsident bedankt sich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Thüringen für die Aufnahme französischer Covid-19-Patienten gedankt. Der Freistaat habe in den vergangenen Tagen großes solidarisches Engagement bewiesen, schrieb Macron nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei vom Freitag in einem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

15.04 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis verteilt kostenfrei Mund-Nasen-Schutz

Der Unstrut-Hainich-Kreis verteilt ab Freitag kostenfrei Mund-Nasen-Schutz - in Bad Langensalza und Mühlhausen. Die Aktion wird Samstag in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen und in Schlotheim fortgesetzt. Die Verteilung erfolgt am 25. April ab 10.30 Uhr am Marktplatz Schlotheim und ab 14 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Tennstedt.

14.52 Uhr: Jetzt 90 Infektionen im Landkreis Schmalkalden-Meinigen

Der Landkreis Schalkalden-Meiningen meldet am Freitag 90 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus, vier mehr als am Vortag. 50 Personen im Kreis gelten als genesen.

14.29 Uhr: Keine Neuinfektionen in Erfurt

Thüringens Landeshauptstadt Erfurt vermeldet am Freitagnachmittag folgende Zahlen: 131 bestätigte Infektionen (unverändert zum Vortag), 108 Genesene (2 mehr als am Donnerstag), insgesamt befinden sich noch 4 Patienten im Krankenhaus (auch hier unverändert zu gestern). Es bleibt bei insgesamt 2 Todesfällen.

14.16 Uhr: Entwicklung der Covid-19-Infektionen in Thüringen

In den vergangenen 24 Stunden haben sich 59 Menschen in Thüringen nach Informationen der Staatskanzlei neu mit dem Coronavirus infiziert. Stationär behandelt werden davon 363 Personen, 260 aufgrund der Covid-19-Diagnose. 66 Patienten liegen auf der Intensivstation. 66 Menschen sind bereits mit dem neuartigen Coronavirus verstorben. Als genesen gelten mittlerweile 1430 Menschen.

13.55 Uhr: Diese großen Festivals, Sportveranstaltungen und Feste fallen aus

Nach dem Aus für Großveranstaltungen bis zum 31. August sind in Thüringen bereits zahlreiche Festivals, Sportveranstaltungen, Volks- und Stadtfeste abgesagt oder verschoben worden oder sie sind von der Absage bedroht. Vom Krämerbrückenfest über Vogelschießen, Kulturarena, Rolandsfest bis zum Rennsteiglauf – das ist der aktuelle Stand zu den Veranstaltungen in Thüringen

13.52 Uhr: Hortgebühren für Mai entfallen im Saale-Orla-Kreis

Eltern, deren Kinder von den Schließungen von Schulen betroffen sind, müssen auch für den Monat Mai laut Landratsamt keine Hortgebühren bezahlen. Die Regelung, die im März auf Landesebene beschlossen wurde und auch die Kitagebühren einschließt, gilt vorerst weiter. Allerdings erstattet das Land nur die Kosten für die Mädchen und Jungen, die tatsächlich zuhause sind und nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen.

13.23 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt denkt über Regionalliga-Verbleib nach

Beim FC Rot-Weiß Erfurt könnte die Regionalliga für die kommende Saison wegen der Corona-Krise trotz des freiwilligen Rückzuges aus der vierten Liga mitten im Spieljahr plötzlich doch wieder ein Thema werden. "Noch steht nicht fest, ob die Saison 2019/2020 der Regionalliga Nordost abgebrochen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt wird. Wir sind jedoch mit dem NOFV im Gespräch, um auszuloten, welche Möglichkeiten im Hinblick auf einen Verbleib in der Regionalliga bestehen", sagte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt unserer Zeitung bezüglich der Gespräche mit dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV).

13.20 Uhr: 22. Todesfall im Landkreis Greiz im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion

Ein 90-jähriger Zeulenrodaer, der an verschiedenen Vorerkrankungen litt, ist am 22. April im SRH-Waldklinikum Gera verstorben. Das teilt das Landratsamt Greiz mit. Es ist der 22. Todesfall im Landkreis Greiz im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Stand Freitagvormittag war bei 373 Menschen das Virus nachgewiesen.

13.10 Uhr: Weitere Corona-Fälle im Altenburger Land

Im Altenburger Land sind aktuell 47 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, drei Menschen befinden sich in stationärer Behandlung. Einer davon liegt auf der Intensivstation. Bislang verstarben drei Personen an der Covid-19-Lungenkrankheit. Davon sind 26 wieder genesen. Zum Wochenbeginn lag die Zahl der mit Corona-Infizierten im Altenburger Land noch bei 45.

13.04 Uhr: Stadt Erfurt meldet unveränderte Corona-Fallzahlen - Ega eröffnet wieder

In Erfurt gibt es seit gestern keine weiteren positiven Coronatests zu verzeichnen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Demnach stünde die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen weiterhin bei 131, 108 – und damit zwei mehr – gelten als genesen. Vier Patienten werden weiterhin stationär behandelt. Bei der Wiedereröffnung der Ega am Montag ist nur ein Drittel des Geländes zugänglich. Der Ticketpreis wird deshalb gesenkt. Das sind die Sicherheitsmaßnahmen.

12.40 Uhr: Keine Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Seit Mittwoch gibt es keinen neuen Fall einer Coronavirus-Infektion im Kyffhäuserkreis. Die Zahl der Infizierten bleibt damit bei 37. Drei Personen werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. 22 Personen befinden sich in Quarantäne, 27 gelten als genesen.

11.56 Uhr: Eichsfeld korrigiert Infektionszahlen

Im Landkreis Eichsfeld gibt es eine weitere Neuinfektion. Trotzdem bleibe die Gesamtzahl bei 117 bestätigten Corona-Fällen. Bei einem Fall habe der Landkreis die Liste korrigieren müssen, da die betroffene Person nur einen Nebenwohnsitz im Eichsfeld hat, keinen Hauptwohnsitz. Es bleibt bei 64 Genesenen und aktuell 49 Infizierten. Heiligenstadt ist mit nun mehr 11 Fällen am stärksten betroffen. Die Zahl der Todesfälle im Eichsfeld liegt weiter bei vier.

11.35 Uhr: Thüringen finanziert Studie zu Quarantäne-Daten aus Neustadt

Das Land finanziert eine Studie zu Quarantäne-Daten aus Neustadt am Rennsteig im Ilm-Kreis. Das sei sicher, sagte der Sprecher des Thüringer Wissenschaftsministerium Stephan Krauß Mdr Thüringen auf Anfrage. Das Haus unterstütze den Fördermittelantrag. Es werde von Kosten in sechsstelliger Höhe ausgegangen, aber die genaue Summe müsse erst ermittelt werden. Vorzugsweise solle das Projekt aus Mitteln des Corona-Sondervermögens gefördert werden. Über diesen Fonds müsse jedoch der Landtag entscheiden.

10.58 Uhr: Ramelow gegen Pläne zur Fortsetzung der Fußball-Bundesliga

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Pläne zur Fortsetzung der Fußball-Bundesliga im Mai kritisiert. "Ich bin dagegen, dass wir zuerst diejenigen privilegieren, die am meisten Geld auf den Tisch legen", sagte der Ministerpräsident am Freitagmorgen in einem Interview bei MDR Aktuell. Grundsätzlich unterstrich Ramelow: "Beim Wiedereintritt in den Alltag sollten wir uns nicht mit Geschwindigkeit überbieten." Maßgeblich sei, was zur Eindämmung des Coronavirus helfe.

10.44 Uhr: 35 Corona-Patienten in Geraer Klinikum in Behandlung

Aktuell werden im SRH Wald-Klinikum Gera, das Sozialdezernentin Sandra Wanzar als eines von acht Schwerpunkt-Krankenhäusern in Thüringen für Covid-19-Patienten bezeichnet, 18 Geraer und weitere 17 Patienten betreut.

10.20 Uhr: Zehn stationär behandelte Patienten im Unstrut-Hainich-Kreis

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Corona-Erkrankten, die im Kreis stationär behandelt werden müssen. Am Donnerstag gab es zehn solcher Fälle in den beiden Häusern des Klinikums, drei davon mit schwerem Verlauf. Seit Beginn des Ausbruchs erkrankten im gesamten Landkreis nachweislich 68 Menschen an dem Virus.

10.08 Uhr: UH-Kreis will eine Million Masken kostenfrei verteilen

Am Freitagmorgen teilte die Kreisverwaltung mit, wo und um wieviel Uhr die Masken am Freitag verteilt werden. Dahingegen verzichten der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach auf das Verteilen von Masken. Im Kyffhäuser-Kreis werden ausgegeben. An die Kommunen im Landkreis Gotha wurden derweil 500.000 Masken ausgegeben, eine weitere Million soll dazu kommen. Die Masken sollen maximal einen Euro kosten.

9.50 Uhr: Mittlerweile 56 Corona-Patienten im Südharz

Vier neue Infektionen wurden am Donnerstag im Südharz bestätigt. 26 Erkrankte gelten als genesen, 15 Patienten werden zur Zeit stationär behandelt. Das Landratsamt Nordhausen passte zudem seine Allgemeinverfügung an.

9.38 Uhr: Ega nach 43 Schließtagen wieder offen

Am 16. März hatte das Coronavirus zur Schließung der Ega geführt. 43 Tage später, am 27. April, öffnen sich die Tore wieder. Unter besonderen Vorzeichen, wie Ega-Chefin Kathrin Weiß wissen ließ. Es wird aufgrund der Baumaßnahmen nämlich nur ein Drittel des Geländes zur Verfügung stehen. Das liegt an einigen Baumaßnahmen - zum Beispiel dem Wegebau -, die vorgezogen wurden. Wenn bis Ende Mai mehrere Abschnitte fertiggestellt werden, würden diese sukzessive mit zugänglich gemacht. Ausnahmen: der Rosen- und der Iris-Garten.

9.03 Uhr: Keine Neuinfektion im Landkreis Sömmerda

Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurde am Donnerstag keine Neuinfektion mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet. Mit Stand 23. April 2020, 18 Uhr gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Landkreis 37 Personen, bei denen die Infektion mit dem Corona-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis bestätigt worden ist. 28 Covid-19-Patienten haben die Quarantäne beendet.

7.10 Uhr: Aufbaubank durch Doppelanträge bei Corona-Hilfen überlastet

Die Thüringer Aufbaubank (TAB) hat bei den Corona-Soforthilfen nach eigenen Angaben mit Tausenden fehlerhaften Anträgen zu kämpfen. "Gut 43.000 Anträge sind eingegangen, an die 36.000 bislang bearbeitet, etwa ein Drittel sind Doppelanträge oder die Angaben sind unvollständig", sagte TAB-Sprecherin Maret Montavon im Gespräch mit unserer Zeitung.

6.57 Uhr: Ab heute Maskenpflicht in Thüringen – Das muss man jetzt wissen

In Bussen und Straßenbahnen, in Eisenbahnen und Taxis sowie in Geschäften muss man ab dem heutigen Freitag in Thüringen eine Mund-Nasen-Maske tragen. "Beim Einkauf und im öffentlichen Personennahverkehr ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht", bestätigte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Sie habe einer solchen Verpflichtung lange selbst skeptisch gegenübergestanden. Angesichts des Vorpreschens einiger Kommunen und Landkreise habe man sich aber zu einer landesweit einheitlichen Regelung entschlossen, die vorerst bis zum 6. Mai gelten soll.

6.50 Uhr: Klimaschutz auch in Corona-Krise - Online-Klimastreik und Demo

Die Coronavirus-Pandemie hat das Thema Klimaschutz in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich an den Rand gedrängt. Für Freitag haben Aktivisten nun zu einem Online-Klimastreik aufgerufen. Die Thüringer Grünen forderten im Vorfeld, die Klimakrise ähnlich engagiert anzugehen wie die Coronavirus-Krise. In Jena will die Fridays-for-Future-Bewegung auch auf die Straße gehen. Dort ist eine Demonstration angemeldet. In Thüringen sind Demonstrationen seit Donnerstag wieder möglich, nachdem die Landesregierung das wegen der Pandemie erlassene Versammlungsverbot wieder aufgehoben hat. Bei der Demonstration in Jena ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.

