Sonntag freier Eintritt im Apoldaer Museum

Ein Besuch im Glocken-Stadt-Museum in Apolda ist am Sonntag möglich – und das noch dazu, ohne Eintritt zu bezahlen. Ermöglicht werden soll das laut Verwaltung vorm Hintergrund des Internationalen Museumstages, der am 17. Mai begangen wird. Dazu heißt es: Zwischen 10 und 17 Uhr ist der Besuch möglich. Seit 1978 ist der Internationale Museumstag ein jährlich stattfindendes Ereignis im Mai, bei dem auf die Vielfalt und Bedeutung der Museen aufmerksam gemacht wird. Die Besucher erhalten neben den Dauerausstellungen zur Strickerei- und Wirkereitradition sowie zur Glockengießerei auch Eintritt in die Sonderausstellung „Tracking Talents‘ – Mode (ver)folgen“. Achtung: Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten. Es dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig im Gebäude aufhalten. Mund-Nasen-Maske ist Pflicht.