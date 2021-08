1. „Erfurt Classic“: Ein Schrauber war der beste Fahrer

Erfurt. Organisatoren des Automobilclubs Erfurt freuen sich über rundum gelungene Premiere der Oldtimer-Rallye „Erfurt Classic“. Für einen Ex-Werksfahrer könnte es die letzte Wettfahrt gewesen sein.

Ein bisschen Wehmut ist mitgefahren im silbergrauen Porsche Targa, Baujahr 1982. Denn für einen der beiden älteren Herren, beide „Baujahr“ 1941, war die erstmals ausgetragene Oldtimer-Rallye „Erfurt Classic“ wohl seine letzte Wettfahrt. Egon Culmbacher, zu DDR-Zeiten Werksfahrer für das Automobilwerk Eisenach und international bei diversen Rallyes, etwa in Monte Carlo, im Wartburg im Einsatz, sagt Lebewohl. Er hatte Zeit, in sich zu gehen, denn diesmal hatte er das Lenkrad nicht in der Hand. Das übernahm der fünffache DDR-Meister Jürgen Hellmann.

Das Rallye-Duo, mit zusammen 160 Jahren am vergangenen Samstag das erfahrenste unter den 70 Oldtimer-Gespannen, erlebte wie alle einen launigen, bestens organisierten Tag voller Rallye-Abenteuer durch Erfurt und das Weimarer Land. Bereits am Tag zuvor, als 50 der 70 Fahrzeuge zur technischen Abnahme erschienen, wurde fleißig motorsportlich gefachsimpelt. Am Samstag machten sich die Oldtimer dann ab 9 Uhr im Zwei-Minuten-Takt vom Start am Domplatz auf den Weg auf einen etwa 120 Kilometer langen Kurs.

Abgefahren: Auch ein Modell des aus „Zurück in die Zukunft“ bekannten DeLorean DMC-12 war in Erfurt dabei. Foto: Lars Wannemacher

Und was für ausgefallene, spektakulär anzuschauende Automobile dabei waren. Angefangen vom Opel Admiral, Baujahr 1939, der schon seinerzeit als Oberklasse-Pkw der Rüsselsheimer ein echter Hingucker war. Noch sieben Jahre älter und damit das älteste Fahrzeug im Feld war der Minor Morris mit Leipziger Kennzeichen, der mit seinen nur 19 PS die Zeitkontrollen unterwegs nicht schaffte, aber die Herzen vieler Oldtimer-Fans, die auf dem Domplatz und auch an der Strecke dabei waren, höher schlagen ließ. Für Film-Freaks war indes der DeLorean DMC-12 mit seinen Flügeltüren, in dem sich einst Michael J. Fox „Zurück in die Zukunft“ aufmachte, ein Highlight.

Für die Teilnehmer waren auf der Strecke über den Steiger, die Weimarische Straße, Büßleben, Obernissa, Hottelstedt, Kerspleben zurück in den Steiger zum Motorsportclub Venedig sechs Sonderprüfungen zu absolvieren. Zuerst musste eine Runde exakt in 30 Sekunden gefahren werden, jede Hundertstel Abweichung bedeutete Strafpunkte. Danach mussten die Teilnehmer den Reifendruck ihrer Gefährte schätzen. Beim Trabi-Club in Hottelstedt, wo auch ein Mittag in Form von Erbsensuppe aus der Gulaschkanone wartete, musste die gewürfelte Augenzahl in Metern gefahren werden. Dann musste auf einem Recycling-Hof die Anzahl der Schrottautos geschätzt werden, anschließend das Gewicht samt Insassen des eigenen Autos. Zu guter Letzt ging es zurück zum MC Venedig, wo es wieder galt, eine Runde zu fahren und diese in möglichst exakt derselben Zeit zu wiederholen.

Als der legendäre Rallye-Moderator Alfred Gorny abends zur Siegerehrung bat, stand ein „Schrauber“ ganz

Das Siegerauto: ein „Feuerwehr-Transporter“ vom Typ Barkas B 1000, gelenkt von Karl-Heinz Oehlwein aus Markvippach. Foto: Lars Wannemacher

oben. Karl-Heinz Oehlwein, der in Markvippach eine Kfz-Werkstatt betreibt, und sein Beifahrer Tim Jünger, der in der Thüringer Rallye-Meisterschaft fährt, waren in ihrem „Feuerwerk-Transporter“ Barkas B 1000 nicht zu besiegen. Auf Rang zwei durchbrach mit Christian Brömme ein echter Amateur die Phalanx der erfahrenen Rallyefahrer, die sonst auf den vorderen Plätzen zu finden waren.

Sie alle kündigten an, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, wenn der Automobilclub Erfurt der gelungenen Premiere die zweite Auflage folgen lassen will.

Vielleicht überlegt es sich ja auch Egon Culmbacher noch mal. Gegen eine entspannte Ausfahrt im Oldtimer und Schwelgen in Erinnerungen mit alten Weggefährten spricht schließlich auch mit 81 nichts.