1. FC Union Berlin verlängert Vertrag mit Stürmer Andersson

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Andersson verlängert.

Der 28-jährige Schwede unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga gültig ist. Über die Vertragsdauer machte Union wie üblich keine Angaben. "In den eineinhalb Jahren, in denen ich bisher hier spiele, gab es viele unglaublich schöne Momente. Ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass wir davon in nächster Zeit noch mehr erleben", sagte Andersson.

Der Stürmer war im Sommer 2018 ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern nach Berlin gewechselt. In der Bundesliga erzielte er bisher acht Tore und ist damit erfolgreichster Schütze des Aufsteigers.