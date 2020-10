1. VSV Jena: Erfolgreiche Improvisation gegen VC Zschopau

Volleyball: Die Damen des VSV Jena siegen in der Regionalliga in 3:1-Sätzen über die bis dato ungeschlagenen Gäste des VC Zschopau

Jena. Nach dem ersten Satz war VSV-Coach David Nitschke durchaus etwas skeptisch. Seine Spielerinnen hatten nicht ein einziges Mal die Führung im ersten Akt innegehabt und mussten sich mit 21:25 Punkten dem VC Zschopau geschlagen geben. „Da war noch nicht absehbar, dass wir am Ende dann doch noch so deutlich gewinnen würden“, sagt Nitschke.

Im Nachgang nun kann man wohl jenen verlorenen Satz getrost als Findungsphase bezeichnen, immerhin musste der Trainer des VSV Jena am vergangenen Sonntag aufgrund von Verletzungen oder Urlauberinnen in seinen Reihen auf so manche Spielerin verzichten. Ergo: Er musste kurzerhand improvisieren – und so fand sich die eine oder andere VSV-Protagonistin auf einer eher ungewohnten Position wieder. So agierte Tabea Bauer, die etatmäßige Libera, plötzlich im Außenangriff. „Das war für Tabea eine völlig ungewohnte Position. Da spielt sonst nie, doch sie musste für Svenja Hoffmann einspringen.“

Und nach besagter Orientierungsphase, jenem abgegebenen ersten Satz, spielten die Volleyballerinnen von der Saale gar vielversprechend auf. Die folgenden drei Einheiten konnten sie mit 25:19, 25:16 und 25:23 für sich entscheiden. „Das war dann noch ein recht souveräner Auftritt, zumal Zschopau bis dahin alle Partien in der Regionalliga gewinnen konnte“, sagt Nitschke zufrieden, der nach dem Spieltag mit seinem Team Platz drei der Tabelle innehat.

Erstmals für den VSV Jena lief am Sonntag Nele Pilz auf, die in der vergangenen Saison noch für den SV Tröbnitz in der Thüringenliga spielte. Die Diagonalangreiferin war bis dato zur Passivität verdammt, da sie eine Verletzung am Fuß plagte. Sie verweilte jedoch während der Heimspiele ihres neuen Teams auf der VSV-Bank und unterstützte ihre neuen Teamkolleginnen somit moralisch. „Sie ist jetzt wieder fit und hat sehr schnell in die Partie gefunden. Sie hat das richtig gutgemacht“, sagte David Nitschke über das Debüt von Nele Pilz in der Regionalliga.