Pößneck. Wartburgstädter in der Bezirksklasse West beim TC Slusia Schleusingen erfolgreich. TV Blau-Weiß Ohrdruf unterliegt SG Neustadt/Pößneck.

13-Jähriger beschert Tennisclub Blau-Weiß Eisenach Auftakterfolg

Für die Herrenmannschaft des TV Blau-Weiß Ohrdruf begann die Saison in der Tennis-Bezirksliga Ost mit einer 2:6-Niederlage bei der SG Neustadt/Pößneck. In den Einzelmatches setzten sich jeweils die Akteure der gastgebenden Spielgemeinschaft durch. Am längsten umkämpft war das Spiel von David Nitschke, der nach zwei engen Sätzen (7:5, 6:7) im Match-Tiebreak 7:10 unterlag. Im Doppel mit Alexander Möller gewann Nitschke 7:5 und 6:3, doch zeitgleich waren Mike Kellermann/Meik Hilse chancenlos (0:6, 1:6).

Mit einer U20-Truppe lösten die Herren des TC Blau-Weiß Eisenach in der Bezirksklasse West die Aufgabe beim TC Slusia Schleusingen mit einem 7:1-Erfolg, wobei Youngster Lennard Rudolph (Jahrgang 2007) ein erfolgreiches Debüt bei den Erwachsenen feierte. Gegen Kersten Kühner (1961), der Rudolphs Opa sein könnte, zeigte der 13-Jährige vom Ernst-Abbe-Gymnasium Nervenstärke und gewann 6:1, 6:7 und 10:8. Anschließend setzte er sich auch im Doppel an der Seite von Paul Schindewolf im Match-Tiebreak durch. Die weiteren Eisenacher Punkte holten Schindewolf und Jakob Rösing im Einzel sowie das Doppel Rösing/Adam Glänzer.

Weitere Ergebnisse, Oberliga U 18 männlich: TC Zella-Mehlis – BW Eisenach 1:7, Bezirksklasse U 18 gemischt: TSV Gotha – BW Greußen 5:3, Blau-Weiß Ohrdruf – TC Erfurt 5:3, Bezirksklasse U 14 gemischt: TSV Gotha – BW Eisenach 1:3.