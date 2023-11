15-Jähriger im Kader: Personalnot bei BVB-Gegner AC Mailand

Mailand Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AC Mailand plagt eine Reihe von Verletzungen. Jetzt soll ein erst 15 Jahre alter Stürmer aushelfen.

Wenige Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund gehen dem italienischen Spitzenclub AC Mailand die Fußballprofis aus.

Trainer Stefano Pioli berief deshalb den erst 15 Jahre alten Stürmer Francesco Camarda in sein Aufgebot für das Heimspiel gegen AC Florenz in der Serie A (Samstag, 20.45 Uhr/DAZN). „Talent hat kein Alter“, sagte Pioli am Freitag.

Camarda könnte Rekord brechen

Der in Mailand geborene Camarda debütierte in dieser Saison bereits in der UEFA Youth League, in der U19 Milans sowie in der italienischen U17-Auswahl. Sollte der Stürmer auch gegen Florenz zum Einsatz kommen, wäre er mit einem Alter von 15 Jahren und 259 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der ersten italienischen Liga. Den aktuellen Rekord hält noch der Abwehrspieler Wisdom Amey vom FC Bologna, der 2021 mit 15 Jahren und 274 Tagen in der Serie A auflief.

Den Mailändern fehlen aktuell zehn verletzte oder gesperrte Spieler, von denen beim Champions-League-Spiel gegen den BVB am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) lediglich der französische Mittelstürmer Olivier Giroud zurückerwartet wird.

Der 58 Jahre alte Pioli steht in Italien wegen seiner Trainingssteuerung in der Kritik. Von 28 Spielern in seinem Kader fielen allein in dieser Saison schon 17 wegen einer muskulären Verletzung aus.