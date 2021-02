2. Bachstadt-Cup der Arnstädter E-Sportler

Die E-Sportler des SV 09 Arnstadt richten am Sonnabend (27. Februar) ab 21 Uhr ihren 2. Arnstädter Bachstadt-Cup aus und erwarten dafür bis zu 24 Mannschaften. Bis gestern haben schon 15 Teams gemeldet. Neben den Gastgebern unter anderem auch Hessen Kassel, der FC St. Pauli und Teams wie Teebeutel XI, El Maestro Tc, Türkneustadt TC, German Diablos, VFC Köln oder eSport Frankfurt. Gespielt wird in Teams mit mindestens acht Spielern und einem Torwart (8+1), angestrebt wird aber mit Teams zu elf Spielern anzutreten an PlayStation und mit dem Programm FIFA 21. Zu verfolgen ist das Turnier live auf dem Twitch-Kanal.