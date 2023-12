Wintersport-Spektakel 20.000 Kubikmeter Schnee in Reserve: Biathlon-Weltcup in Oberhof gesichert

Oberhof Trotz Plusgraden und strömendem Regen: Die Organisatoren des Biathlon-Weltcups sehen die Wettkämpfe vom 4. bis 7. Januar nicht gefährdet.

Zwei Wochen vor Beginn des Biathlon-Weltcups zeigt sich Oberhof von seiner ungemütlichsten Seite. Am Donnerstagmittag trieb stürmischer Wind die Nebelschwaden über den Rennsteig hinweg, unaufhörlich prasselte der Regen nieder. Doch Organisationschef Bernd Wernicke gibt sich ebenso zuversichtlich wie gelassen: „Ich kann sehr gut schlafen. Wir sind mit dem Aufbau im Plan und sind bestens vorbereitet.“

Heiko Krause, als technischer Leiter verantwortlich für die Sportstätten, stimmt ihm zu und legt sich fest: „Die Wettkämpfe sind abgesichert.“ Von Donnerstag, 4. Januar, bis Sonntag, 7. Januar 2024, gastieren die besten Skijäger der Welt wieder am Grenzadler. Auf dem Programm stehen die Sprint-, Verfolgungs- und Staffelrennen jeweils bei den Frauen und Männern. Die deutsche Mannschaft hat mit insgesamt 13 Podestplatzierungen auf den ersten drei Weltcup-Stationen Appetit auf mehr gemacht.

Trainer Filbrich freut sich über die Erfolge in den ersten Rennen

„Es ist eine sehr schöne Situation, auf die wir stolz sein können“, sagt Jens Filbrich. Der frühere Skilangläufer ist seit dieser Saison Co-Trainer bei den Biathleten und fühlt sich „sehr gut aufgenommen und rundum wohl“. Vor allem läuferisch soll er die deutschen Athletinnen und Athleten voranbringen, um die Lücke zu den überragenden Norwegern zu verkleinern. Trotz aller Freude über die ersten erfolgreichen Schritte sagt Filbrich aber auch: „Wir sind erst am Anfang einer langen Reise.“

Ex-Skilangläufer Jens Filbrich ist seit dieser Saison Co-Trainer der deutschen Biathleten. Foto: Christian Heilwagen

In Oberhof, beim Jahresauftakt vor heimischer Kulisse, sind nicht nur die Deutschen besonders gefordert. „Die Strecken gehören zu den schwersten im Weltcup. Hier muss man mit Kopf und Verstand laufen“, weiß der 44-Jährige. Justus Strelow nickt. Der seit 2016 am Stützpunkt trainierende und mittlerweile in Erfurt lebende Sachse kennt auch die Tücken beim Schießen. „Der Stand ist schwer und windanfällig. Ich hoffe, ich kann dort meine Stärken gegenüber der Konkurrenz ausspielen“, sagt er und verweist auf seine hervorragende Trefferquote in diesem Winter. Liegend gingen 95 Prozent seiner Schüsse in Ziel, stehend 93 Prozent – damit zählt Strelow zu den absoluten Top-Schützen des Feldes.

Zwei Drittel der Oberhofer Strecken sind bereits mit Schnee belegt

Bevor es für ihn und seine Teamkollegen jedoch ernst wird, ist die fleißige Helferschar gefragt. Zwei Drittel der Strecken sind bereits mit einer 30 bis 40 Zentimeter dicken Schneedecke belegt. Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen, so der Plan von Sportstätten-Chef Krause, werden die restlichen Abschnitte in Angriff genommen. Bis zum Jahreswechsel soll der komplette Untergrund präpariert sein. Aktuell befinden sich rund 20.000 Kubikmeter Schnee in den Depots – genügend Reserve also, um witterungsbedingte Verluste auszugleichen.

52.000 Tickets bislang für die vier Wettkampftage verkauft

Gegenüber der WM im Februar haben die Organisatoren die Zuschauerkapazität um 1500 auf 20.500 gesenkt, um den Verkehrsfluss zur Wettkampfstätte und zurück in den Ort zu verbessern. So wurde auf den Aufbau der Waldtribüne verzichtet. Bislang sind laut Organisationschef Wernicke 52.000 Tickets verkauft worden; der Großteil davon für die Doppelveranstaltungen am Wochenende. Den Stadion-Besuchern winkt jedoch an allen Tagen ein besonderes Angebot: Sie können exklusiv vor Ort rabattierte Tickets für den Weltcup 2025 erwerben.

