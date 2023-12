20. Kinder-Weihnachts-Soccer-Cup begeistert Fußballnachwuchs in Gotha

Gotha 66 Teams wetteiferten in vier Klassen um Siege in der Halle

Spannende Duelle mit viel Spaß gab es am Samstag in der Ernestiner-Sporthalle in Gotha zu sehen, wo die 20. Auflage des Kinder-Weihnachts-Soccer-Cups stattfand. Das vom Landratsamt zusammen mit dem Kreissportbund und dem KFA Westthüringen organisierte Turnier über drei Felder und vier Jahrgangsklassen lockte 66 Mannschaften aus dem gesamten Landkreis. Darunter befand sich neben organisierten Fußballvereinen erstmalig auch die Löffler-Schule. Allein zwei Titel sammelte die SG Drei Gleichen, hier in den weißen Trikots beim Finalsieg über Wacker Gotha.