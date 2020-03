Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

3:2 nach 0:2: Post SV Mühlhausen mit toller Moral

Nach rund 90 Minuten sah alles nach einer Niederlage für den Post SV Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga aus. Durch Niederlagen von Daniel Habesohn (1:3) und Steffen Mengel (1:3) stand es gegen Bergneustadt 0:2, zudem lag Lubomir Jancarik im dritten Duell 1:2 in den Sätzen hinten. Doch dann besann sich der Tscheche seiner Stärken, drehte die Partie zu seinen Gunsten und eröffnete so die spektakuläre Aufholjagd. An dieser hatte auch Trainer Erik Schreyer seinen Anteil, der vom Recht des Spielerwechsels Gebrauch machte und Habesohn gegen Ovidiu Ionescu tauschte.

Damit machte er alles richtig, denn der Rumäne, der seinen bis 2021 laufenden Vertrag um zwei Jahre verlängerte, spielte sich in einen kleinen Rausch. Zunächst bezwang er Nationalspieler Benedikt Duda mit 3:1, um im Anschluss mit Jancarik die Kombination Paul Drinkhall/Alberto Mino Puga nervenstark mit 3:0 in Schach zu halten. Posts tolle Moral wurde nicht nur mit dem 3:2-Sieg, sondern auch mit dem nun feststehenden fünften Platz in der Tabelle belohnt – dem besten Abschneiden der Mühlhäuser in der 1. Bundesliga.