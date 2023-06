3. Fußball-Liga: Weniger Spiele im Free-TV

In den kommenden vier Spielzeiten der 3. Fußball-Liga gibt es eine Reduzierung der Übertragungen im frei zugänglichen Fernsehen

Berlin In den kommenden vier Spielzeiten der 3. Fußball-Liga gibt es eine Reduzierung der Übertragungen im frei zugänglichen Fernsehen.

In den kommenden vier Spielzeiten der 3. Fußball-Liga gibt es eine Reduzierung der Übertragungen im frei zugänglichen Fernsehen.

Die ARD darf künftig 68 Partien pro Saison übertragen, bisher waren es 86. Dafür hat die SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit der Deutschen Telekom einen Sublizenz-Vertrag abgeschlossen.

Die Vereinbarung umfasse zwei Livespiel-Übertragungen an jedem Samstag-Spieltag, heißt es in einer ARD-Mitteilung am Dienstag. „Unsere Vereinbarung mit der Deutschen Telekom sichert weiterhin eine umfangreiche frei empfangbare Live-Berichterstattung von der 3. Liga“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Telekom hatte sich im Oktober vergangenen Jahres vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Medienrechte für vier Spielzeiten an allen 380 Live-Spielen der 3. Liga gesichert, die beim kostenpflichtigen Internetsender MagentaSport laufen. 312 Partien laufen ausschließlich dort. Aufgrund ihres eigenen Vertrages mit dem DFB können ARD und ZDF von jeder Drittliga-Partie Zusammenfassungen in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen.