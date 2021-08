Gemeinsam mit Co-Trainer Rüdiger Schnuphase und anderen Verantwortlichen bejubelt Siegmar Menz (rechts) am 17. Mai 1991 in Jena die Qualifikation für die 2. Bundesliga. Dem FC Rot-Weiß reicht das 0:0 am vorletzten Spieltag, um sich einen der ersten sechs Plätze zu sichern.