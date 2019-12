"Getting-Tough" in Rudolstadt: 3000 Lauf-Verrückte und ein Geschwister-Erfolg

Da waren selbst Michael Kalinowski und Markus Ertelt verblüfft: „Wir haben gedacht, dass Charles Franzke das Rennen macht“, so die Chef-Organisatoren des wohl härtesten Hindernis-Laufes Europas am Samstagabend. Doch dem Lokalmatadoren, der vor den Hindernissen gerade einmal zwei Minuten Rückstand hatte, fehlten zur Titelverteidigung am Ende die Kräfte: „Läuferisch war es das Beste, was ich in den vergangenen Jahren hier gezeigt habe“, so Franzke, „aber hinten raus war ich richtig schlecht.“

Damit war der Weg frei zu einem historischen Sieg: Der Ingolstädter Hagen Brosius gewann souverän seinen fünften Rudolstädter Hindernislauf und eine halbe Stunde nach ihm kämpfte sich seine Schwester Laura über die Ziellinie. „Für uns ist damit ein Traum wahr geworden“, sagt Hagen Brosius, der sich vor fünf Wochen noch mit einer Verletzung herumschlug. Dennoch war er gut drauf, ebenso wie seine Schwester: „Wir konnten deshalb unser Feuerwerk abbrennen“, sagt die ehemalige Fußballerin aus Jena, die damit ihren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen konnte.

Die knapp 3000 Starter erwischten am Samstag mit knapp zehn Grad einen recht angenehmen Lauftag. Dennoch mussten viele an ihre Grenzen, viele auch darüber hinaus gehen. „Ich denke mal, dass etwa 500 Läufer aufgaben“, schätzt Kalinowski. Dennoch: Mit 37 Behandlungen, darunter mussten vier Verletzungen im Krankenhaus versorgt werden, hatten die 110 Rettungskräfte und acht Notärzte in diesem Jahr vergleichsweise wenig zu tun.

Dabei waren die Hindernisse auch bei der achten Auflage des „Getting Tough – The Race“ nicht aus Pappe und sorgten sogar bei den Spitzenläufern dafür, dass diese beispielsweise die Boulderwände wenige 100 Meter vor der Ziellinie nicht erfolgreich bewältigten. „Wir werden uns auch für nächstes Jahr wieder einige Überraschungen einfallen lassen“, sagt Markus Ertelt am Samstagabend. Denn nicht wenige Extremsportler scheinen süchtig nach der „Rudolstädter Hölle“ zu sein: Für 2020 lagen kurz nach dem Ende des Laufes bereits mehr als 100 Anmeldungen vor.