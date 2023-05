31. Geraer Rollsporttage: Lokalmatador gewinnt den Sparkassen-Sprintcup

Gera. Ron Pucklitzsch ist einer der Sieger bei den Wettkämpfen der Speedskater in Gera. Die meisten anderen Gewinner kommen aus Tschechien.

Großer Jubel am Sonnabend Abend auf der Geraer Rollschnelllaufbahn! Ron Pucklitzsch vom gastgebenden RSV Blau-Weiß Gera gewann den Sparkassen-Sprintcup bei den Herren. Über 200 m war er in 17,205 Sekunden der Schnellste vor dem Tschechen Tomas Bohumsky (17,484 s) und seinem Geraer Vereinskollegen Jan Martin Mende (17,570 s), der im Vorjahr gewonnen hatte. Der 25-jährige Pucklitzsch hatte sich schon 2018 und 2019 in Gera in die Siegerlisten eingetragen. „Ich habe im Vergleich zu gestern härtere Rollen aufgezogen. Die haben wohl den Ausschlag gegeben“, so der zufriedene Erste.

Jugend-Starterin Lina Schumann war die einzige Geraerin im Finale der besten Damen und hielt sich mit Rang vier beim Erfolg von Andrea Rihova (Prag) schadlos. Keinen Gastgeber-Erfolg hatte es zuvor in den 1000 m-Finals der 31. Geraer Rollsporttage in der Europacup-Wertung gegeben. Zu verstecken brauchten sich die Speedskater des RSV aber keinesfalls. Bei den Aktiven Damen mussten Josie Hofmann und Angelina Otto als Zweite und Dritte nur der Pragerin Katerina Kainova den Vortritt lassen, die in der vorletzten Runde eine kleine Lücke auf der Innenbahn ausgenutzt hatte, um an beiden vorbeizuziehen.

Auch Jan Martin Mende musste sich bei den Aktiven Herren mit dem Ehrenplatz zufrieden geben. Der Rollsporttage-Gewinner des Vorjahres, Zdenek Sejpal aus dem tschechischen Benatky war noch schneller unterwegs. Über Silbermedaillen durften sich auch Nele Gaßmann bei den Kadetten Damen und Lilly Weidener bei den Junioren Damen freuen. Seine starke Leistung vom Halbfinale konnte Luca Rudolph bei den Junioren Herren als Dritter bestätigen.