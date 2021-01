44. Rennsteig-Skilauf abgesagt

Trotz ausreichend Schnee kann in diesem Jahr der 44. Rennsteig-Skilauf, einer der beliebtesten Skisport-Volksläufe Deutschlands wegen der Corona-Lockdown-Beschränkungen nicht stattfinden.

Der Lauf sollte eigentlich am 20. und 21. Februar über 15 und 30 Kilometer mit Start und Ziel am Grenzadler in Oberhof starten. Die erwarteten Teilnehmerzahlen, Wellenstarts mit jeweils 50 Ski-Langläufern und die aktuellen Lockdown-Verfügungen bis mindestens 14. Februar, lassen die Veranstaltung nicht zu teilte Ausrichter WSV Seligenthal nun mit und die letzte Hoffnung auf eine Austragung auf.

