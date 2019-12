Vornweg: Marcel Bräutigam vom Rennsteiglaufverein (Mitte) diktierte das 10-km-Rennen und gewann vor Samsom Tesfazghi Hayalu (SV Sömmerda/links). Tom Förster (LG Vogtland/rechts) wurde am Ende Fünfter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

46. Erfurter Silvesterlauf: Bräutigam feiert Premierensieg

Marcel Bräutigam (GuthsMuths Rennsteiglaufverein) und Anna Kristin Fischer (DHfK Leipzig) heißen die Gewinner des Hauptrennens beim 46. Erfurter Silvesterlauf. In 31:30,88 min lief der 32 Jahre Langstreckenspezialist aus Ilmenau am letzten Tag des Jahres selbst Vorjahressieger Samson Tezfagzghi vom SV Sömmerda davon. Der Mann aus Eritrea wurde in 32:03:19 min Zweiter vor Philipp Häßner (SC Impuls Erfurt), der 32:15,02 min für die zehn Kilometer benötigte.

Drei Tage nach ihrem Erfolg beim 50. Geraer Silvesterlauf war Anna Kristin Fischer über die fünf Runden um das Steigerwaldstadion wiederum schnellste Frau. Nach 38:22,09 min lief die 21-jährige Leipzigerin ins Ziel und feierte ihren zweiten Erfolg nach 2015. Auf Rang zwei rannte Cora Blaue vom Erfurter LAC (39:04,81 min). Dritte wurde Ada Junghannß (LSV Schmölln/41:52,55 min). Ohne Zeitnahme, genauso viel Spaß: Viele junge Silvesterläufer tummelten sich im Feld des Jedermann-Rennens über zwei Kilometer. Die 750 Startnummern waren rasch weg. Foto: Karina Heßland-Wissel Viele Rennen hatte Marcel Bräutigam bereits gewonnen. Der Sieg beim Erfurter Silvesterlauf hingegen ist eine Premiere für ihn gewesen. Entsprechend groß war die Freude, ohne ihm eine sonderlich Anstrengung anzusehen. „Ich habe mich super gefühlt“, sagte der deutsche Meister über 50 Kilometer, der zuvor auch die vier Kilometer in Angriff genommen hatte. Über die Distanz von zwei Runden musste er sich indes Mittelstreckenläufer Sebastian Keiner vom Erfurter LAC beugen. Der 30-Jährige holte sich den ersten Platz in der schnellen Zeit von 12:04,50 min, gut 15 Sekunden vor Bräutigam (12:19,74) und Arvid Michaelis (12:26,98 min/LAC Aschersleben). Der erste Platz bei den Frauen ging mit Julia Klein in der Siegerzeit von 14:06,98 min ebenfalls an eine Leichtathletin vom SC DHfK Leipzig. Mittelstrecken-Talent Lena Posniak (Erfurter LAC/15:23,29 min) und Nachwuchs-Triathletin Sophie Gießmann (15:29,38 min/LTV Erfurt) liefen auf die folgenden Plätze. Der ausrichtende FSV Thuringia konnte sich bei der 46. Austragung des Laufspektakels nicht nur über schnelle Zeiten freuen, sondern vor allem über viele Teilnehmer. Mit 1447 Startern waren die beiden Wertungsrennen so stark besetzt wie nie zuvor in der 46-jährigen Geschichte. Insgesamt 2300 Läufer von Klein bis Groß ließen das Jahr 2019 auf den verschiedenen Strecken sportlich ausklingen.