46. Erfurter Silvesterlauf: Dem Sololauf folgt für Bräutigam der Streifendienst

Der Ober-Elbe-Marathon soll’s nach dem Rekordlauf im April wieder werden, beim „Wings for Live“-Spendenlauf in zig Ländern möchte er im Mai derjenige sein, den das sogenannte „Catcher Car“ als Letzten einholt. Vielleicht sogar weltweit. Und ja, der Rennsteiglauf, der soll es eigentlich ebenso sein wie im Herbst die Titelverteidigung bei der deutschen Meisterschaft über 50 Kilometer. Marcel Bräutigam möchte es 2020 sportlich krachen lassen. In Sieben-Meilen-Stiefeln hat er zum Abschluss des alten Jahres schon mal vorgelegt und sich 2019 vergoldet.

Acht Marathons, davon drei Ultra-Läufe, Siege und vordere Platzierungen, der krönende nationale Titel bei der 50-Kilometer-Meisterschaft – und nun eine feine glänzende Zugabe: Nachdem Nils Schumann für seinen historischen Olympiasieg vor knapp 20 Jahren und seine Wegbereiterdienste in Sachen Lauf einen goldenen Laufschuh von Erfurts Silvesterlauf-Initiator Helmut Wengel umgehängt bekam, startete Bräutigam ein letztes Mal durch. Den Sieg über vier Kilometer musste er Mittelstrecken-Spezialist Sebastian Keiner vom Erfurter LAC überlassen. Über zehn Kilometer aber lief er allen davon.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein gibt den Startschuss für den Jedermann-Lauf Foto: KH / Karina Hessland-Wissel

Nach drei Runden klebte dem Langstreckenmann vom Rennsteiglaufverein noch Vorjahressieger Samsom Tesfazghi (SV Sömmerda) an den Fersen, dann zog der Polizist an. „Anderthalb Runden vor Schluss habe ich gemerkt, dass Samsom eine Lücke gelassen hat, da habe ich Gas gegeben“, meinte der gebürtige Ilmenauer. In 31:30,88 Minuten lief er noch mehr als eine halbe Minute Vorsprung auf den Mann aus Eritrea heraus. Der Sieger von 2018 wurde in 32:03:19 Minuten Zweiter vor Philipp Häßner vom SC Impuls Erfurt in 32:15,02 Minuten.

Viele Rennen hatte Marcel Bräutigam bereits gewonnen. Der Sieg beim Erfurter Silvesterlauf ist nach mehreren zweiten und dritten Plätzen eine Premiere für ihn gewesen. Entsprechend groß war die Freude. „Ich habe mich super gefühlt“, sagte der diesjährige Zweite beim Rennsteig-Ultra. Für einen wie ihn mit dem Marathonschritt hätte das Rennen durchaus länger gehen können. „Aber zehn Kilometer reichen auch“, sagte er im Ziel an der Leichtathletikhalle. Keine 20 Stunden rief der Alltag im Erfurter Norden schon wieder.

Zweimal hat er sich auf dem Weg die Schulter gerempelt, weil es eng zuging. Ansonsten schien er nicht mal außer Atem und besaß genügend Luft, alle Fragen im Zielbereich vor der Leichtathletikhalle zu beantworten, während einer nach dem anderen die finale Zeitschranke passierte. Die einen spurteten auf dem Weg dorthin nochmal, andere schlichen eher, viele lachten, manche pumpten ordentlich. Der Erfurter Silvesterlauf 2019 – er war vor allem ein buntes und zuweilen kostümiertes Allerlei aus Jung und Alt, ein Schaulaufen von Bär, Kobold und Einhorn – und vor allem ein Schaufenster für Enkel und Opa, für Hobbyläufer wie Stars des Sports, die allesamt Gold fürs Mitmachen erhalten.

Der Start des10 km -Lauf. Foto: KH / Karina Hessland-Wissel

Nichts anderes will auch Marian Koppe am letzten Tag des Jahres um sich herum haben, seit er die Gesamtleitung von Silvesterlauf-Initiator Helmut Wengel übernommen hat. Eben jenen breiten Mix für jeden Anspruch vom Zwergenrennen bis zur Rekordhatz, der sich vielleicht so vielschichtig wie in keinem der 46 Jahre darstellte. Auf jeden Fall so zahlreich wie noch nicht. Die rund 700 Startnummern haben nicht gereicht, so dass von der Zeitnahme extra Nummern ausgegeben werden mussten. Am Ende standen 1447 Namen in den Startlisten der beiden Wertungsrennen. Rund 220 mehr als im Jahr zuvor und für Helmut Wengel der Beleg, dass seine bei Schneegestöber dereinst gestartete Veranstaltung „trotz biblischen Alters noch wachsen kann“. Insgesamt 2300 Läufer von Klein bis Groß ließen das Jahr 2019 auf den verschiedenen Strecken ausklingen.

Die Leipzigerin Anna Kristin zieht den Erfurter Lauf am letzten Tag des Jahres bereits seit einiger Zeit dem in der Heimat vor. Seit ein paar Jahren urlaubt sie mit Eltern und Freund über den Jahreswechsel in Thüringen und bestreitet die Läufe in Gera und der Landeshauptstadt. „Ich bin jemand, der solche Läufe liebt.“ Der Erfurter Silvesterlauf ist einfach „ein schöner Lauf“, sagte die 21-Jährige vom SC DHfK. Seit Dienstag wohl umso mehr. Nach dem Goldlauf 2015 und dem zweiten Platz in 2018 rannte die ehemalige Hindernisläuferin zum zweiten Mal zum Sieg über zehn Kilometer. Das überraschte sie selbst ein wenig. Der bergige Elf-Kilometer-Kurs, auf dem sie drei Tage beim Jubiläumslauf in Gera gewonnen hatte, steckte noch etwas in den Beinen. Lediglich, dass Freund Thomas Lenor am Start stürzte und später passen musste, trübte etwas die Feierlaune, ehe am Abend diesmal in Bad Frankenhausen Silvester gefeiert werden sollte.

Nach seinem schnellen Lauf am Morgen über vier Kilometer ließ es Sebastian Keiner am Silvesterabend „ruhig“ angehen. Ganz mit der Familie. Ebenso wie Marcel Bräutigam. Ohnehin: „Die Nacht wird kurz“, sagte er im Wissen, dass der Wecker noch im Dunkeln klingeln wird. Dann rief der erste Dienst des Jahres, dem sich nicht davon laufenlässt wie der Lauf-Konkurrenz zuvor.

5.30 Uhr, Streifendienst, Revier Nord. Gerade in der Silvesternacht war wieder viel los. Es könnte ein Marathon werden, ahnte Marcel Bräutigam, vielleicht ein Ultra. Wer kennt sich damit besser aus als er.