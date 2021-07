58 Medaillen für SSV Gera 1990

Gera. Der Geraer Randnachwuchs ist zum siebten Mal in Serie erfolgreichster Verein beim Jugend-Fördercup.

Der „Jugend Fördercup der SV SparkassenVersicherung Thüringen 2020“ ist Geschichte. Was fehlte, war die offizielle Ehrung der Trikotträger und Platzierten, die nun im Oval der Geraer Radrennbahn nachgeholt wurde.

Wieder einmal hält der SSV Gera 1990 e.V. den Teampokal in seinen Händen und nun schon das siebende Mal in Folge. 2.179 Punkte stehen für den Geraer Nachwuchs der U11 bis U15 zu Buche, gefolgt vom RSC Turbine Erfurt mit 734 und dem RSC Waltershausen-Gotha mit 618 Zählern.

„Nicht ganz zufällig“, so SSV-Trainerin Heike Schramm. „Mit Saisonabschluss zählt unser Verein in den drei Altersklassen 45 Lizenzsportler, so viele wie kein anderer Thüringer Verein. So zeichnete es sich schon nach den ersten Wettbewerben ab, dass wir die Vereinswertung wieder gewinnen werden. Es geht uns aber nicht nur um Quantität, sonder vor allem um sportliche Qualität. Ich meine, auch da konnten wir überzeugen.“ Verheißungsvoll, mit je zwei Athletiküberprüfungen und Crossläufen, war für den SSV-Radnachwuchs der Start in die Thüringer Radsportserie „Jugend Fördercup der SV SparkassenVersicherung Thüringen 2020“.

Leon Suleck vom SV Aufbau Altenburg wurde Gesamtsieger 2020 in der Altersklasse , U11. Foto: Reinhard Schulze

Dann Mitte März der Lokdown, der vorerst einmal alles stoppte. Ab Juni dann die ersten Lockerungen. Nun konnten wieder trainiert werden, es folgten erste kleine Wettkämpfe. Im August dann die ersten Cup-Wettbewerbe. Nun konnte wieder Punkte für die Einzel- und Teamwertung gesammelt werden. Es folgten bis Saisonschluss im Oktober für die U11 fünf, die U13 acht und für die U15 12 weitere Cup-Wettkämpfe, darunter die Landesmeisterschaften Berg, Omnium, Straße, Ausdauer und Kurzzeit. In der Einzelwertung sicherten sich das Gelbe Führungstrikot Enie Böttcher (U11w), Max Jerzyna (U13m), Enzo Albersdörfer (U15m) und Lara Wolf (U15w). Jeweils zweite Plätze gingen an Lilly Göller (U11w) und Gwen Böttcher (U15w). Rang drei belegten Jamie Jackson Planert (U11m), Lucia Wiencek (U1w), Felix Jerzyna (U13m) und Ben Burkhardt (U15m). In der Sonderwertung „Aktivste Fahrer“ in der U15 trugen sich Enzo Albersdörfer und Lara Wolf jeweils auf Platz eins sowie Gwen Böttcher auf Rang drei in die Ergebnisliste ein.

Bei den Thüringer Landesmeisterschaften Bahn und Straße erkämpften sich die Schützlinge von SSV Trainer Christian Wiencek (U11), Paula Kerndt (U13) und Heike Schramm (U15) 21 x Gold, 17 x Silber und 15 x Bronze. Hervorzuheben sind Enzo Alberdörfer (U15m) mit sechs Titeln, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang, Lara Wolf U15w), die es auf fünf Gold- und drei Silbermedaillen brachte wie auch Max Jerzyna U13m) mit drei Titeln und je zwei zweiten und dritten Plätzen und Ben Burkhardt mit zwei Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Mit drei Landesmeistertitel und drei dritten Plätzen beendete Gwen Böttcher (U15w) die Saison und ihre jüngere Schwester Enie Böttcher (U11w) stand drei Mal bei den Landestitelkämpfen ganz oben auf dem Podest.