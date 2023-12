Fußball 6. Saveway-Cup am 29. Dezember in Geraberg

Geraberg Vor dem Jahreswechsel wird wieder das traditionelle Hallenfußballturnier in der Geratalhalle ausgespielt.

Vor dem Jahreswechsel wieder das traditionelle Hallenfußballturnier um den Saveway-Cup am Freitag, 29. Dezember, ab 18 Uhr in der Geraberger Geratalhalle geben. Gastgeber SpVgg Geratal tritt mit zwei Mannschaften an. Zudem sind die Fußball-Kreisoberligisten Germania Ilmenau, der FSV Martinroda, und der TSV 1880 Elgersburg sowie aus dem Rhön-Rennsteig-Kreis der FC Zella-Mehlis dabei. Beim letzten Saveway-Cup 2019 gewann die SpVgg Geratal I das Turnier knapp vor dem damaligen Oberligisten FSV Martinroda, der im Schlussspiel gegen Geratal II mit 0:1 unterlag. 2018 siegte Germania Ilmenau, 2016 und 2017 wurde der FSV Martinroda Turniersieger und bei der Premiereholte die SpVgg Geratal 2015 den Pokal.