8:9! Toreflut bei Fußballtestspiel der SG Ranis/Krölpa

Auch für die Fußball-Kreisligisten der Staffel B neigt sich die Winterpause zu Ende, sind doch einige Mannschaften bereits Ende Februar bei anstehenden Nachholspielen gefordert. Dementsprechend starteten einige Teams an diesem Wochenende in die Vorbereitung.

Neustadt II geht baden

Dabei stand Blau-Weiß Neustadt II zuhause mit dem Kreisoberligisten SV Eintracht Camburg vor einer schweren Prüfung, der sich am Ende auch klar mit 7:1 (3:0) durchsetzte. Trainer Ronny Weck, der selbst die Schuhe schnüren musste, ergänzte: „Dazu hatten wir wegen der Faschingszeit personelle Probleme. Die 1. Halbzeit war noch in Ordnung, aber in der 2. Halbzeit kamen noch konditionelle Probleme dazu. Camburg musste nicht viel tun, ruckte ab und zu an, um zum klaren Sieg zu kommen.“ In einer starken Anfangsphase brachte Dietzel die Eintracht mit einem schönen Freistoßtor in Führung, der auch das letzte Tor der Camburger zum 0:7 erzielte. Den Ehrentreffer erzielte Anton.

Torflut bei der SG Ranis/Krölpa

Eine nicht alltägliche Torflut gab es in der Partie der zwei Kreisligisten zwischen der SG Ranis/Krölpa und der TSG Bau Remschütz. Dabei unterlagen die Burgstädter nach einer 7:2-Führung zur Halbzeit noch mit 8:9. „13 Tore in diesem Spiel fielen auf beiden Seiten nach krassen individuellen Fehlern. Die 1. Halbzeit von uns war in Ordnung, da haben wir auch in der Höhe verdient geführt. Aber in der 2. Halbzeit kam der nicht zu erwartende Einbruch.“, so SG-Trainer Martin Querengässer. Die Tore für die Burgstädter erzielten Schubert (3), Klett (2), Wagner, Ludwig und Hahn (je 1).

Moßbach II trotz Niederlage zufrieden

Trotz einer 3:6 Niederlage bei der SC Empor Mörsdorf zeigte sich Moßbachs Trainer Michael Wilfert nicht enttäuscht: „Wenn man bedenkt, das wir in dieser Woche drei Trainingseinheiten hatten und auch vorm Spiel noch eine Einheit absolvierten, zeigten wir eine ordentliche Leistung, vor allem in der 1. Halbzeit, die ausgeglichen war. Nach einer Stunde hat uns aber die Kraft gefehlt. Dennoch war es ein guter Test mit einem gerechten Ergebnis.“ Moßbachs Zweite ging durch Schüler früh in Führung, doch Hegeholz und Heinze drehten bis zur Pause die Partie. Hoffmann gelang noch einmal der Ausgleich, aber der Vierte der Kreisliga Staffel A hatte die größeren Kraftreserven.

Oettersdorf nur zu Beginn dominant

Obwohl die Oettersdorfer in den ersten 20 Minuten besser waren und gute Chancen besaßen, mussten sich bei der SG TSV 1861 Pölzig noch mit 1:5 geschlagen geben. Teußner mit einem Dreierpack und Naumann mit einem Dopelpack sorgten für die Treffer des Kreisligisten aus Ostthüringen. Dennoch gab der LSV 49 nicht auf und belohnte sich noch mit dem Ehrentreffer durch Kornelis Drehschuss.

Teilerfolg für Schleiz II

Zu einem Teilerfolg kam der FSV Schleiz II beim FV Bad Klosterlausnitz. Beim 2:2 gingen die Rennstädter durch Raßbach und Leif Broßmann zweimal in Führung, doch diese konnten Waldau und Friedrich jeweils ausgleichen. „Wir waren personell geschwächt, dennoch haben wir die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Wir hätten vor der Pause höher führen können und hatten auch nach der Pause noch gute Chancen. Insgesamt bin ich zufrieden“, so der Schleizer Spielertrainer Marcus Kunte.

Erfolgreicher Auftakt für Tanna

Verdient mit 3:1 konnten sich die Grün-Weißen aus Tanna beim FC Saalfeld II durchsetzen. Für Trainer Frank Heinisch war es nach der ersten Trainingswoche eine ordentliche Leistung. „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und gegen eine robuste Saalfelder Mannschaft gut dagegen gehalten, auch wenn spielerisch noch nicht alles glatt lief.“ Nach einem Konter erzielte Tino Kaiser die Pausenführung. Die chancenreicheren Tannaer machten durch Dietrich per Strafstoß und Müller nach dem Wechsel alles klar.

Orlatal gibt Führung noch ab

Trotz einer 1:2 Niederlage gegen den 1. FC Höllental sprach Orlatals Co-Trainer Thomas Könitzer von einer guten Trainingseinheit. Er fügt hinzu, „dass man aber merkte, dass die Mannschaft einige Woche nicht am Ball war. In einem Spiel auf einem Niveau haben wir mit den zur Verfügung stehenden Spielern viel probiert.“ Nach einem schönen Doppelpass erzielte Oechsner die frühe Führung, die die Gäste in der Schlussphase noch umbogen, wobei der Ex-Hirschberger Grabner für den Hofer Kreisligisten den Siegtreffer erzielte.