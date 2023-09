1000 Euro für das „Future Team 2025“

Die U18 vom Volleyballverein in Mühlhausen hat sich erfolgreich für das Projekt „Stark im Nachwuchs" beworben.

Mühlhausen. Der Volleyballverein aus Mühlhausen freut sich über einen Scheck, den sie bei der Aktion „Stark im Nachwuchs“ dieser Zeitung gewonnen haben.

Beim strahlenden Sonnenschein trafen sich die Mädchen vom Volleyballverein Mühlhausen in der Sporthalle der Georgischule zum Training. Doch bevor die Bälle über die Netze flogen, gab es für das „Future Team 2025“ noch eine kleine Überraschung. Róman Seefeldt, Projektmanager bei Funke Medien Thüringen, war zu Gast und überreichte der Mannschaft ei­nen Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Die U18 hatte sich erfolgreich für das Projekt „Stark im Nachwuchs“ dieser Zeitung beworben. „Ich habe im Laufe meiner Sportlerkarriere selten eine so hohe Lernbereitschaft erlebt, wie es diese Mädels zeigen. Hierfür möchten wir sie sehr gern belohnen“, sagt Nachwuchstrainer Florian Fischer, der als Projektleiter des „Future Teams“ die Bewerbung einreichte. Dafür bekam er von seiner Mannschaft frenetischen Applaus.

Ziel des „Future Teams 2025“ ist die Förderung junger Volleyballerinnen im Alter zwischen 12 bis 16 Jahren. Bestenfalls erfolgt danach die Eingliederung in die erste Damenmannschaft, die aktuell in der Verbandsliga aktiv ist. Zuvor existierten bereits ähnliche Projekte.

Bereits 2018 schafften vier Spielerinnen diesen Sprung. Aufgrund der Pandemie musste in den vergangenen Jahren jedoch pausiert werden. Der Zulauf danach war groß. „Mit einem Schlag kamen 20 Kinder, die mit einmal gesagt haben, dass sie gerne mit Volleyball anfangen möchten. Und das hat sich noch weiter summiert“, erzählt Fischer.

Dreimal wird nun wöchentlich trainiert. Doch dabei bleibt es nicht. „Viele üben zu Hause größtenteils weiter“, lobt Fischer seine Mädchen. Der Spaß steht im Vordergrund, allerdings wird auch ein leistungssportähnlicher Gedanke verfolgt. „Im ersten Jahr in der Kreisklasse sollen die Mädchen ohne Leistungsdruck Erfahrungen sammeln“, sagt Fischer, denn das Gewinnen sei erstmal zweitrangig: „Meine Intention ist es, dass sie sich an das Niveau gewöhnen.“ Dieses wird jedoch Stück für Stück erhöht. Deswegen soll dann im nächsten Jahr der Schritt in die Bezirksliga folgen. „Wenn man mit seiner Trainingsleistung im Spiel andere überzeugen kann, wächst man schon mit seiner Herausforderung“, begründet Fischer diese Entscheidung.

Um im sportlichen Wettbewerb bestehen können, wird der Förderbetrag in weitere Bälle und Trikots investiert. Zudem möchte der Verein die Geschwister und Eltern der Spielerinnen beim anstehenden Trainingslager zu einem Grillabend einladen.