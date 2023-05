2:5 und Platzverweis: Fahner Höhes Negativlauf hält an

Wernigerode. Der Fußball-Oberligist muss nach der Niederlage in Wernigerode umso mehr um den Klassenerhalt bangen.

Eine Achterbahnfahrt mit bitterem Ende erlebte der FC An der Fahner Höhe am Mittwochabend. Das Nachholespiel der Oberliga in Wernigerode ging nicht nur mit 2:5 verloren. Zudem sah Elias Imrock in der Schlussphase die Rote Karte und wird seinem Verein so wahrscheinlich für den Rest der Saison fehlen.

Nach zuletzt zwei Ligaklatschen in Folge (1:6, 0:7) kamen beim Gast nach nur acht Minuten ganz mulmige Gefühle auf, denn da lag man schon wieder mit 0:2 zurück. Zunächst traf Moritz Singbeil sehenswert aus rund 25 Metern, keine Minute später fand der Ball wiederholt den Weg in das diesmal von Erik Wienrich gehütete Tor. Bocar Baro hatte einen über die Abwehr gespielten Ball behauptet und über den Torwart hinweg gelupft (7./8.).

Ein Horrorstart für das Team von Tobias Busse, welches allerdings schnell antwortete. Nach einem Eckball von Maik Baumgarten lauerte Dimo Raffel am zweiten Pfosten und verkürzte aus 1:2 (10.). In der Folge beruhigte sich das Geschehen etwas und Fahner erlangte Gleichwertigkeit. Als Paul Kirchner eine Flanke aus zehn Metern verwandelte, war gar der Ausgleich geschafft (26.) und die Thüringer oben auf. Doch Baumgarten (28.) und Kirchner sofort nach der Pause (46.) verpassten die Führung.

Wernigerode zeigte sich da effektiver. Einen Freistoß köpfte Baro ein und brachte die Hausherren wieder in Führung (55.). Emilio Heß hatte den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, schob aber vorbei (70.) und in der Schlussphase wurde es bitter. Zunächst sah Imrock nach einer Tätlichkeit Rot (84.), später banden Peter Peszt und Oliver Pohling in der Nachspielzeit den Sack zu (88./90.+2) und sicherten Wernigerode so den Klassenerhalt.

Bereits am Samstag (14 Uhr) sind die Fahnerschen erneut gefordert. Dann stellt sich der Achte VfL Halle in Dachwig vor.