2. Schlettweiner Open am Samstag

Pößneck. Beim Darts-Turnier in Pößneck ist auch der Titelverteidiger wieder mit dabei.

Im Bergschlösschen Schlettwein finden am Samstag die 2. Schlettweiner Darts Open statt. Ab 19 Uhr werden die Pfeile auf insgesamt sechs Steeldart-Boards geworfen.

Begrenzt ist das Turnier auf 32 Teilnehmer. Gespielt wird im Modus 501 Double Out – also so, wie es auch die Profis auf der Darts-Tour handhaben. Nach der Gruppenphase geht es weiter im K.O.-Modus, bis der Gewinner des Schlepp´chen Dart-Pokals gefunden ist.

Bei der ersten Auflage 2022 konnte sich der Saalfelder Enrico Pietzschmann durchsetzen. Der Titelverteidiger ist auch diesmal mit am Start. Ob ihm der erneute Coup gelingt, wird sich wahrscheinlich erst zur nächtlichen Stunde zeigen. Game on.