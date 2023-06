Jena. Gebannt verfolgten am Samstagabend die Zuschauer das Geschehen an der imposanten Kletterwand auf der Rasenmühleninsel – über einen Europameister, der sich von Jena und dem Publikum sehr angetan zeigte, eine Ukrainerin, die ihren Sieg ihren Landsleuten widmete und einer 14-jährigen Jenenserin, die in der 2. Bundesliga triumphierte.