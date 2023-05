330 Starter beim Läuferfest im Unstrut-Hainich-Kreis

Luise Jakobi aus Struth gewinnt in Lengenfeld über sieben Kilometer. Letztes Jahr hatte sich ihre Schwester Paula Platz eins gesichert.

Lengenfeld/Stein. Zum 19. Mal waren ausdauernde Läufer entlang der Kanonenbahn in Lengefeld untern Stein im Unstrut-Hainich-Kreis gefordert. Es wurde ein Fest – mit Einheimischen und Weitgereisten.

Es war ein Fest entlang der Kanonenbahn in Lengenfeld. 330 Läufer gingen vom Sportplatz aus auf die Strecken zwischen 400 Meter und 21 Kilometer. Der Ein-Kilometer-Sieger war schon 2002 vorn: Peter König von der Grundschule in Lengenfeld. Sportlehrerin Heike Hedderich hatte ein großes, gutes Team zusammengestellt. Mathea Grekun (SV 1899 Mühlhausen) dominierte über zwei Kilometer. Sie – wie die Zweite, Ida Bierwisch (Heiligenstadt) –, war schneller als die Jungs. Die weiteren Siege gingen an einen überragenden 14-jährigen Leonhard Peter (Heiligenstadt) und Luise Jakobi (Struth über 7 Kilometer) sowie Frank Gatzemeier und Sabine Zürkler (Lauffreunde Eichsfeld/15 km).

Die Königsdistanz, der Halbmarathon auf der einstigen Bahnstrecke, blieb in den Händen der Gäste: Frank Kühlke (Hannover) und Sandra Dittrich (Leipzig) siegten.