4:0 und ein Rückkehrer - Fahner Höhe gewinnt deutlich gegen Neugersdorf

Erfurt. Fußball-Oberligist hat beim „Heimspiel“ in Erfurt keine Probleme - auch weil ein Tor des Tages gelingt.

Einen auch in der Höhe verdienten 4:0-Erfolg über Neugersdorf fuhr der FC An der Fahner Höhe am Samstag in der Fußball-Oberliga ein. Auf dem Kunstrasen in der Erfurter Riethstraße dauerte es aber lange, bis die Überlegenheit in Tore umgemünzt wurde. Fast mit dem Pausenpfiff bugsierte Maik Baumgarten eine Ecke in den Strafraum, die genau vor die Füße von Robert Lischke fiel, der eher zufällig ins Tor traf (45.).

Nach dem Wechsel agierten die „Gastgeber“, die auf ihren gesperrten Trainer Tobias Busse verzichten mussten, gegen die harmlosen Gäste zielstrebiger. Zunächst traf Maik Baumgarten sehenswert aus über 30 Metern über den Torwart hinweg zum 2:0, ehe er einen Abpraller zum 3:0 nutzte (63./72.). Der eingewechselte Max Kruse machten mit einer kuriosen Bogenlampe den Kantersieg perfekt (79.).

Mit Kevin Reinemann kam ein Rückkehrer zu seinen ersten Einsatzminuten. Er wechselte kurzfristig vom SV 09 Arnstadt zurück in die Fahnerschen Höhen.