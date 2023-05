A-Jugend des ThSV Eisenach stürmt im Eiltempo souverän zum Titelgewinn

Eisenach. Die Handball-Talente aus der Wartburgstadt wurden in der Meisterrunde ihrer Favoritenrolle gerecht. Es gibt aber noch Luft nach oben.

Das ging fix: Die Handball-A-Jugend des ThSV Eisenach hat in der Meisterrunde mit vier Siegen binnen acht Tagen erwartungsgemäß den Thüringer Titel geholt. Eine Woche nach den Hinspielerfolgen setzte sich der Favorit auch in eigener Halle gegen die JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg (39:17) und die JSG Hermsdorf/Stadtroda (37:22) erneut problemlos durch.

Jakob Völksch (14), Felix Cürten (12) und Leif Katzwinkel (10) trafen zweistellig. Die ThSV-Talente nutzten das Doppelspiel-Wochenende schon zur Vorbereitung auf die anstehende erste Qualifikationsrunde zur A-Jugend-Bundesliga. Diese findet an diesem Samstag in Dresden statt. Die Altersgefährten der NSG Aue und des HC Elbflorenz sind in der Ballsportarena ab 12 Uhr die Konkurrenten. Zwei Teams lösen das Ticket für die nächste Qualifikationsrunde.

Trotz 39 erzielter Treffer war ThSV-Coach Jan Gesell mit der Torwurfeffizienz in der Partie gegen die JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg nicht zufrieden. „Tag der Fehlwürfe“ hieß es, insbesondere bezogen auf die erste Halbzeit, als es derer gleich 15 waren. Nur zwei von acht Siebenmetern landeten im Kasten. Mit Vincent Breternitz und Jacob Lutz (wehrten zusammen 17 Bälle ab) hatten die Gäste allerdings auch zwei vorzügliche Torhüter. Nach einem Doppelpack des erstmals wieder mitwirkenden Julian Helm hieß es nach knapp zehn Minuten bereits 9:3.

Die Gäste kamen über ihre linke Angriffsseite mehrfach zum Torerfolg. Nach dem 15:9 (23.) schlossen die Eisenacher ihre Angriffe zunehmend effizienter ab. Leif Katzwinkel, Conrad Ruppert und Tim Knoth trafen zum 20:10 (29.). Maarten Elwert agierte im ersten, Marec Stupka im zweiten Abschnitt als vorgezogene Deckungsspitze. Die ThSV-Talente schraubten ihre Trefferausbeute in die Höhe. Leif Katzwinkel traf zum 26:11 (41.), Jannes Rehm erhöhte auf 34:13 (53.). Einen Ballgewinn von Marec Stupka nutzte Jakob Völksch zum 38:15 (59.). Für das von Igor Ardan betreute Team der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg, nur mit 8 Feldspielern angereist, wurde Fabian Hewig mit 7 Treffern notiert. Erwähnenswert: Gerd Simon hatte als alleinig amtierender Schiedsrichter die Partie sicher im Griff.

Emotionalität und Mentalität im zweiten Abschnitt

Als „katastrophal“ bezeichnete Jan Gesell die Abwehr während der ersten 30 Minuten der Partie gegen die JSG Hermsdorf/Stadtroda. „Absprachen wurden nicht eingehalten“, formulierte er als Defizit. Ein Abwehr- und Angriffswechsel funktionierte (noch) nicht. Unkonzentriert wirkte das Spiel der ThSV-Talente. Beim 6:6 (10.) legte Jan Gesell bereits die grüne Karte. Der Weckruf verhallte (zunächst) nicht ungehört. Mit Conrad Ruppert als Deckungsspitze verzeichnete die Abwehr einige Balleroberungen. Marec Stupka vollendete zum 10:7 (14.), Maarten Elwert zum 15:10 (22.). Doch dann holperte es hinten wie vorn. Die jede gelungene Aktion bejubelnden nur mit einem Torwart und 10 Feldspielern aufgelaufenen Gäste, vom 65-jährigen Viktor Sydorchuk und dem 72-jährigen Hubert Herling betreut, netzten zum Anschlusstreffer ein (15:14, 30.). ThSV-Keeper Bastian Freitag verhinderte den Ausgleichstreffer.

Die Halbzeitansprache fiel „ernsthafter“ aus, hieß es aus den ThSV-Reihen. Nach Wiederbeginn war deutlich mehr Emotionalität und Mentalität zu spüren. Die Abwehr stand kompakt, gestattete der JSG Hermsdorf/Stadtroda in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit nur 3 Treffer. Der immer wieder aus dem Rückraum in die Nahtstellen der Gäste-Abwehr marschierende Kyrill Höllein vollendete zum 26:17 (43.). Mit Blick auf die Quali-Runde in Dresden galt es zugleich, verschiedene Aufgaben umzusetzen. Jakob Völksch traf 33:20 (53.), Tim Knoth zum 36:21 (59.) und Leif Katzwinkel zum 37:22-Endstand.

Für die ThSV-A-Jugend waren sam Doppelspiel-Wochenende am Ball: Freitag; Tim Knoth (6), Kyrill Höllein (7), Heinrichs (1), Rehm (5), Walden, Helm (6), Elwert (2), Völksch (14), Ruppert (4), L. Katzwinkel (10), Grabow (4), Cürten (12), Beyer, Stupka (5).