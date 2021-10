Abwehr des ThSV Eisenach II entscheidet Derby

Eisenach. Gegen Werratal erkämpfte die Zweitliga-Reserve die ersten Punkte. Zu den Sieggaranten zählte der neue Schlussmann.

„Den Sieg haben wir unserer Deckungsleistung zu verdanken. Siebzehn Fehlwürfe sprechen nicht für unseren Angriff“, konstatierte Daniel Hellwig, der Coach des Handball-Thüringenligisten ThSV Eisenach II, nach dem knappen 25:24 (14:13) seiner Schützlinge über die HSG Werratal.

Aber auch die Gäste aus dem Sportzentrum Breitungen haderten mit der Wurfquote. Insgesamt 19 Treffer der Ex-Eisenacher Tom Kreutzer, Sascha Kleint, Tom Winner und Enno Beyer waren zu wenig. „Wir konnten unsere Überzahlphasen nicht nutzen. Unsere Chancenverwertung insgesamt war unbefriedigend, wir brachten etliche freie Bälle nicht unter“, resümierte Sascha Kleint, der spielende Co-Trainer der HSG Werratal. Das hatte freilich auch mit der guten Leistung von Maximilian Steppan im Kasten des ThSV Eisenach II zu tun. Der 31-jährige Keeper, zuletzt bei der SpVgg Giebelstadt in der 6. Liga (Bezirksoberliga) gemeldet, lief bei seinem Heimdebüt im zweiten Abschnitt zu großer Form auf. „Die Abwehr vor mir hat mich bestens unterstützt. Der Torhüter ist ein Teil der Mannschaft“, unterstrich Steppan.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Drei Tore in Folge durch Ex-ThSV-Talent

Der mit acht Treffern erfolgreichste Spieler der HSG Werratal, Enno Beyer, einst hoffnungsvolles Talent im Nachwuchsprojekt des ThSV Eisenach, machte die Phase zu Beginn zweiten Halbzeit als spielentscheidend aus. „Wir agierten zu unkonzentriert und gerieten mit fünf Treffern in Rückstand“, analysierte der Rückraumspieler. Eisenachs 18-jähriger Rückraumspieler Ole Gastrock-Mey, nicht immer mit Fortune, netzte drei Bälle in Folge zum 19:14 ein (40.). Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Eisenachs Spielgestalter Qendrim Alaj nach einem überflüssigen Foulspiel von den Schiedsrichtern Sebastian Meisel und Marcus Schwertz nach der dritten Zeitstrafe auf den Zuschauerrängen Platz nehmen musste (45.). Zu Unrecht, wie der ThSV-Kapitän schimpfte, denn bei einer Strafe habe das Kampfgericht eine Strafe gegen seinen Bruder Armend hinter dem falschen Alaj notiert.

Ergebniskosmetik am Schluss

Der HSG Werratal unterlief kurz darauf ein lapidarer Zuspielfehler, im Gegenzug bediente in einer Doublette von zwei Ex-Werratal-Spielern Armend Alaj Kreisspieler Patrick Cuturic der zum 20:16 einnetzte (47.). Hellwig betraute den 18-jährigen Tizian Reum, im Nachwuchs einst bei der HSG Werratal, mit der Rolle des Spielgestalters. „Er hat dieses Vertrauen vollauf gerechtfertigt. Tizian hat unseren Sieg mit nach Hause gebracht“, freute sich der Coach des ThSV Eisenach II. Einen Ballgewinn nutzte Ardit Ukaj per Gegenstoß zum 23:19 (53.). Adrian Wendlandt stellte auf eine offensiveres Abwehrsystem um, ließ zunächst Gastrock-Mey durch Kleint in persönliche Obhut nehmen, versuchte es dann gar mit einer 3:2:1-Formation. Beim 23:21 durch Tom Kreutzer von Linksaußen keimte Hoffnung im Gäste-Lager. Reum antwortete mit dem 24:21 (56.). Enno Beyer verkürzte für die Gäste Sekunden später. Eisenachs Julius Brenner scheiterte an Keeper Lars Kremmer, ThSV-Schlussmann Steppan parierte gegen Tom Kreutzer. Unter Bedrängnis versenkte Cuturic zum 25:22 für den ThSV Eisenach II (58.).

Als dann auch Tom Winner das Leder nicht am Eisenacher Torhüter vorbeibrachte, war die Frage nach dem Sieger geklärt. Zwei Beyer-Treffer in der Schlussminute bedeuteten letztendlich nur eine Ergebniskosmetik. „Wir haben stark gekämpft, am Ende hat das nicht gereicht“, erklärte Sascha Kleint nach einer beidseitig intensiv geführten Partie, aber ohne ein einziges bösartiges Foul. Man kennt sich halt. Und auch die Stimmung unter den knapp 200 Zuschauern, darunter ein beträchtlicher Teil aus dem Lager der Gäste, war wohltuend fair.

ThSV Eisenach II: Steppan, Büchner; Gastrock-Mey (6), Brenner (4), Cuturic (3), Urbach, Meyer, Reum (1), Ukaj (3), Schunke, Hennig, A. Alaj (3), Q.Alaj (5/2).