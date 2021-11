Aktiver Abschied von Eberhard Wasner

Erfurt. Der TC Tiergarten Erfurt hat seines verstorbenen Vereinskameraden mit einem Turnier gedacht.

Am Tag, an dem Eberhard Wasner eigentlich 72 werden sollte, haben seine Vereinskameraden vom Tennis-Club Tiergarten Erfurt mit einem Gedenkturnier Abschied von dem wenige Tage zuvor Verstorbenen genommen.

Der langjährige Fußball-Schiedsrichter und Redakteurskollege Wasner gehörte seit 2013 dem TC Tiergarten an. Er war bis zuletzt erfolgreicher aktiver Spieler in den Seniorenteams und gewann in diesem Jahr als Vizelandesmeister der Oberliga Herren 70 sechs seiner acht Spiele. Darüber hinaus war er engagiert am Vereinsleben beteiligt, etwa bei der Pflege und Instandhaltung des Clubhauses.