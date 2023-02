Altenburger Handballerinnen gelingt das Unerwartete

Altenburg. Noch nie bezwangen die Handballerinnen von Aufbau Altenburg den TSV Niederndodeleben. Doch diesmal sollte es anders kommen.

Die Handball-Frauen haben entgegen aller Erwartungen gegen den ehemaligen Meister der Mitteldeutsche Oberliga, den TSV Niederndodeleben, einen Heimsieg errungen. Am Samstag siegte das Team von Trainergespann Ronny Bärbig/Antonio Rohr gegen die Gäste aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt mit 32:29. Dabei hielten sich die Skatstädter dank einer großen Kampfleistung über 50 Minuten gegen die favorisierten Gegner im Spiel und mobilisierten in der letzten Dekade alle Kräfte, um das scheinbar Unmögliche wahr zu machen. Es ist der erste Sieg in der jüngeren Vereinsgeschichte gegen den TSV Niederndodeleben.

Zunächst einmal sah sich Chefcoach Ronny Bärbig aufgrund der Ausfälle von Nancy Scheffler und Andrea Brablcova zu einer Umstellung der Abwehrformation gezwungen. Zudem mussten sich Franziska Bärbig und Laura Moosdorf mit der eher ungewohnten Kreismitte-Position im Angriff anfreunden.

Aber wie gewohnt rückte die Mannschaft noch näher zusammen und überzeugte – wieder einmal – mit einer geschlossenen Teamleistung. Auf der Gegenseite konnte Gästetrainer Michael Funke ebenfalls nicht aus den Vollen schöpfen und reiste mit lediglich zehn Spielerinnen nach Ostthüringen. Dennoch entwickelte sich schnell ein ansehnliches Spiel, in dem sich über die Stationen 2:2, 5:5 und 10:10 eine Partie auf Augenhöhe entwickelte. Danach machte sich die Vielzahl an Technik-Regel-Fehlern auf Altenburger Seite erstmals deutlicher bemerkbar, sodass die Gäste bis zur Halbzeit auf zwei Tore davonzogen (13:15). Zum Pausentee ermahnte Bärbig sein Team, unbedingt mehr Verantwortung ins Spiel mit dem Ball zu legen und erarbeitete Chancen nicht mehr so leichtfertig herzuschenken.

Zunächst gaben allerdings die Sachsen-Anhaltiner den Ton an und setzten sich schnell auf 17:13 ab. Das Spiel drohte zu kippen, doch die Altenburgerinnen gingen bis an die Schmerzgrenze (einige auch darüber hinaus) und bissen sich förmlich in die Partie. Offenbar schien allen bewusst geworden zu sein, dass sie noch nie so nah dran waren, den TSV Niederndodeleben zu besiegen – jetzt galt es: Kämpfen bis zum Umfallen!Fünf Minuten nach dem Rückstand glich der SV Aufbau Altenburg wieder aus, sodass nach 37 Minuten ein Handball-Kracher begann. Die Führung wechselte nun ständig hin und her. Immer wieder waren es jedoch die Gäste, die sich ein kleines bisschen absetzen konnten (22:24 in der 45. Minute, 25:27 in der 50. Minute). Aber die Aufbau-Sieben gab sich nicht auf. Angetrieben von wichtigen Paraden von Kapitänin Gina Perkowski netzten die Feldspielerinnen nun enorm sicher ein, sodass das Spiel tatsächlich kippte – zum Vorteil und der Freude der Skatstädterinnen. Vivien Klöppel, Claudia Voigt und Simona Talarova tankten sich ein ums andere Mal durch die Gäste-Abwehr und besiegelten unter frenetischem Jubel der 150 Fans im Goldenen Pflug den 32:29-Sieg.

Aufbau: Perkowski, Kabisch – Foksova (4 Tore), Bärbig (7/3), Klöppel (8), Moosdorf (3/3), Voigt (7), Beine, Guttstein, Talarova (3), Vogel, Galonska, Lichtenstein