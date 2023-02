Altenburger Ringer erfolgreich

Zella-Mehlis. Michael Klages, der älteste Ringer der Greco-Titelkämpfe, landet auf Platz fünf. Altenburger Nachwuchs gewinnt sogar die Vereinswertung

In Zella-Mehlis fanden die Thüringer Ringkampf-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil statt. 157 Teilnehmer aus 22 Vereinen, darunter Götzis aus Österreich und Holysov aus der Tschechischen Republik.

Auch viele bekannte deutsche Vereine aus mehreren Bundesländern traten an. Der älteste Starter kam diesmal aus Altenburg. Michael Klages der bei den Männern in der 77 kg-Gewichtsklasse im nordischen Modus antrat, das heißt jeder kämpft gegen jeden. Der Greco-Spezialist legte gleich richtig los mit einem schönen Armdrehschwung,und besiegte seinen ersten Gegner. Vor ihm standen nun noch vier weiterer Kontrahenten und im nächsten Kampf gegen den Turniersieger aus Österreich, dauerte es nur 30 Sekunden und Michael Klages stellte fest, dass die sehr viel jüngeren Sportler im vollen Saft stehen. Der Altenburger belegte zum Schluss den fünften Platz.

Turniersieger wurden Teijo Frille und Magomed Sajnarojew vom SV Lok Altenburg. Teijo musste das erste Mal in der C-Jugend im Limit bis 50 kg starten und gewann seine zwei Kämpfe vorzeitig auf Schulter.

Magomed musste auch zweimal auf die Matte und überzeugte mit guten Techniken aus den Stand, einer Rolle am Boden und belohnte sich in der C-Jugend im Limit bis 54 kg mit dem Landesmeistertitel.

Jason Nagel (29 kg) und Sübhan Imranov (beide C-Jugend/54 kg) belegten beide den zweiten Platz. Nico Gaidey (D-Jugend) schaffte leider nicht sein angestrebtes Körpergewicht und musste deshalb in der nächst höheren Gewichtsklasse bis 31 kg starten, dort wartete sein Altenburger Trainingspartner Muslim Bejmurzaev.

Beide machten gute Kämpfe und mussten auch gegeneinander antreten – ein Kampf, in dem sie sich nichts schenkten. Der Kampf ging 11:10 für Muslim aus, trotzdem standen beide auf dem Podium. Muslim darf sich Vizemeister nennen und Nico wurde Dritter. Der letzte im Bund war Nori Opiela, der im ersten Kampf auf einen Greco.Spezialisten aus Österreich traf, diesen Kampf mit 1:2 knapp verlor. Aber mit seinem nächsten Kampf sicherte er sich seinen Vizemeistertitel und belohnte sich damit zu seinem Geburtstag mit einer glänzenden Silbermedaille. Sübhan Imranov hatte an diesen Tag Geburtstag belohnte sich ja ebenfalls mit Platz zwei. Altenburg erkämpfte sich einen Spitzenplatz in der Vereinswertung, Rang sieben unter 22 Vereinen. In der Vereinswertung der C-Jugend belegten die Altenburger Sportler sogar den ersten Platz.